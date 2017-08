Roger Brabant expose à La Pocatière.

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière reprend ses activités le 7 septembre prochain à compter de 17 heures avec le vernissage de l’exposition « Le Poulailler imaginaire » de l’artiste Roger Brabant.

M. Brabant est un sculpteur d’art populaire et un conteur. Inspiré des souvenirs évoqués par les animaux de la basse-cour de son enfance, il a créé une petite microsociété naïve et sympathique empreinte du patrimoine québécois, mais ouverte sur le monde et résolument tournée vers l’avenir. L’exposition se poursuivra jusqu’au 16 octobre 2017.

La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque.