Rivière-Ouelle : une orientation suggérée pour la chapelle de la Pointe-aux-Orignaux

Un préconcept a été développé par M. Philippe Dubé quant à l’avenir de la chapelle de la Pointe-aux-Originaux. Celui-ci a été élaboré à partir d’une exposition-enquête tenue durant tout l’été et qui a permis de sonder les gens sur le devenir de ce lieu de culte bientôt septuagénaire.

Membre du comité ad hoc chargé de se pencher sur l’avenir de la chapelle de la Pointe-aux-Originaux et retraité de l’enseignement dans le domaine de la muséologie à l’Université Laval, M. Philippe Dubé avait à sa charge d’organiser une exposition sous forme de vox populi, où il serait possible de sonder les gens de la région sur leur vision d’avenir de ce lieu de culte en quête d’une nouvelle vocation.

Durant ses 23 jours de présentation, plus de 1000 visiteurs se sont déplacés à la chapelle pour voir l’exposition. De ce nombre, 244 ont rempli le questionnaire écrit. « Le but était d’aller chercher ce qu’on peut imaginer et profiter pour ce lieu de culte qui doit passer à autre chose », d’indiquer M. Dubé.

Orientations retenues

À partir des cinq axes présentés dans l’exposition, trois ont été retenus pour le préconcept présenté à l’OBNL nouvellement constitué qui doit se pencher sur la réalisation du projet. « La proposition que j’ai présentée comprend un espace communautaire, un espace commercial et un espace culturel au sens large », d’expliquer Philippe Dubé.

Ces trois volets doivent composer la pierre angulaire du projet, selon lui. L’échéancier idéal serait août 2018, date à laquelle la Chapelle célébrera son 70e anniversaire. « C’est la suggestion que j’ai faite à l’OBNL. Maintenant, reste à savoir l’orientation qu’elle désire donner au projet, à partir des recommandations que j’ai formulées dans mon rapport », de conclure M. Dubé.