Rivière-Ouelle : un voyage en Normandie pour célébrer 35 ans de jumelage

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Rivière-Ouelle organise un voyage à Hautot-Saint-Sulpice, une commune française de Normandie avec laquelle elle est jumelée depuis maintenant 35 ans. Le départ est prévu pour l’automne prochain.

C’est en 1982 que la Municipalité de Rivière-Ouelle s’est jumelée à celle d’Hautot-Saint-Sulpice, dans le département de la Seine-Maritime en Normandie. Comme le raconte M. Roger Martin, bénévole dans l’organisation du voyage à venir, les jumelages entre municipalités étaient « à la mode » à cette époque. D’ailleurs, c’est lors des années suivantes que la ville voisine de Rivière-Ouelle, La Pocatière, a aussi fait l’objet d’un jumelage avec une autre commune de Normandie, Coutances.

L’ancêtre Robert Lévesque, né à Hautot-Saint-Sulpice en 1642 et considéré comme un des premiers colons à s’être établi à Rivière-Ouelle en 1674, est la cause directe du jumelage entre les deux localités.

Entretien du lien

Suite au jumelage, l’entretien du lien entre Rivière-Ouelle et Hautot-Saint-Sulpice se fera naturellement. Le mariage entre les deux localités était notamment porté par les maires Raymond Lévesque de Rivière-Ouelle et Roger Eudier d’Hautot-Saint-Sulpice. « C’est vraiment eux qui ont été les pionniers de ce jumelage et qui ont porté le flambeau après sa réalisation. Le fils de M. Eudier était même venu faire un stage ici, à Rivière-Ouelle. Les liens entre eux étaient très forts », de mentionner Roger Martin. M. Eudier aurait même assisté aux funérailles de M. Lévesque, ce qui témoigne bien de la forte amitié qui unissait les deux familles, a-t-il ajouté.

En 1998, une dizaine de Québécois, dont six Rivelois ,participaient à un voyage à Hautot-Saint-Sulpice. Par la suite, le lien s’est effrité légèrement. La visite d’une délégation hautotaise en 2012 et l’arrivée de nouveaux outils de communication, comme Skype, ont permis de renouer les liens ces dernières années.

Étape anniversaire

Dans le but de souligner le 35e anniversaire de ce jumelage, mais aussi les 375 ans de la naissance de l’ancêtre Robert Lévesque, Rivière-Ouelle a décidé d’organiser un voyage en Normandie, du 13 au 21 septembre. Un arrêt à Hautot-Saint-Sulpice est prévu les 16 et 17 septembre. « Nous en profiterons pour visiter les différentes villes portuaires d’où sont partis les Français pour coloniser l’Amérique, mais également le Mont-Saint-Michel et le Centre d’information sur l’immigration française au Canada », de mentionner Roger Martin.

Le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, qui sera également du voyage, espère une délégation d’une vingtaine de personnes, composée de gens de la région, de Lévesque et de Rivelois. « Si on est autour de 20, il y a une possibilité de dormir chez l’habitant à Hautot-Saint-Sulpice », précisait-il.

Les gens intéressés par le voyage sont invités à contacter la Municipalité de Rivière-Ouelle pour plus d’informations.