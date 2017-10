Rivière-Ouelle solidifie ses liens avec Hautot-Saint-Sulpice

Crédit photo : Courtoisie Municipalité de Rivière-Ouelle.

Quinze Québécois, dont cinq Rivelois, se sont rendus à Hautot-Saint-Sulpice en Normandie, entre les 13 et 21 septembre, afin de célébrer les 35 ans de jumelage avec Rivière-Ouelle. De retour au Québec, le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, et l’organisateur du périple, M. Roger Martin, croient que ce voyage a permis de réaffirmer les liens déjà très fort entre les deux localités.

Rivière-Ouelle s’est jumelée à Hautot-Saint-Sulpice en 1982. C’est l’ancêtre Robert Lévesque, Hautotais d’origine et considéré comme étant un des premiers colons à s’être établi à Rivière-Ouelle en 1674, qui en est à l’origine.

Au fil des ans, ce jumelage a été porté de part et d’autre de l’Atlantique par MM. Raymond Lévesque, ancien maire de Rivière-Ouelle, et Roger Eudier, ancien maire d’Hautot-Saint-Sulpice. Mais comme plusieurs jumelages similaires réalisés entre des municipalités françaises et québécoises, le temps a mis à rude épreuve le lien entre les deux municipalités.

« Les échanges se sont toujours poursuivis, mais il n’y avait pas eu de délégation officielle de Rivière-Ouelle qui s’était rendue à Hautot-Saint-Sulpice depuis 1998 », d’indiquer M. Roger Martin, organisateur du voyage de cette année.

Hommage aux bâtisseurs

Partie neuf jours en Normandie, la délégation riveloise s’est arrêtée deux jours à Hautot-Saint-Sulpice, où les voyageurs ont été hébergés chez l’habitant.

Ce passage a permis de rendre hommage à des bâtisseurs de Rivière-Ouelle par le dévoilement d’une plaque racontant l’histoire de Robert Lévesque et d’une autre en l’honneur de Jeanne Chevalier, épouse de Robert Lévesque et vraisemblablement originaire de Coutances (ville jumelée à La Pocatière), au sein de l’église Saint-Jacques de Dieppe.

Leur séjour en terre hautotaise s’est terminé par une soirée où Louis-Georges Simard et Roger Martin considèrent que la délégation riveloise a été reçue comme des « rois ».

Mentionnons également qu’une partie de leur périple a même intéressé la chaîne française France 2 qui en a tiré un reportage que vous pouvez visionner ici.

Liens solidifiés

Pour MM. Simard et Martin, ce voyage en Normandie a assurément permis de solidifier les liens entre Rivière-Ouelle et Hautot-Saint-Sulpice, déjà très bien entretenus par leurs cousins français. « Ils sont beaucoup mieux organisés que nous. Ils ont l’Association des Cousins du Nouveau Monde qui s’occupe de tout ce qui est relié au jumelage et ils ont une belle relève passionnée qui veille à ce que le lien se poursuive », d’indiquer M. Martin.

Maintenant que les liens sont bien solidifiés entre les deux municipalités, Louis-Georges Simard rappelait qu’il a profité de cette visiter pour inviter les Hautotais à Rivière-Ouelle pour 2022, date à laquelle la municipalité célébrera son 350e anniversaire. « Leur dernier passage chez nous remonte à 2012. Ça serait l’occasion de tenir un gros rassemblement très festif », concluait-il.