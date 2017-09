Rivière-Ouelle pourra continuer de payer le matériel scolaire

Crédit photo : courtoisie

Le programme de remboursement de matériel scolaire mis en place par la municipalité de Rivière-Ouelle pourra continuer, le ministère des Affaires municipales a terminé son enquête et a décidé qu’il n’interviendrait pas dans le dossier.

Rivière-Ouelle offre depuis quelques années un remboursement jusqu’à 100 $ aux parents qui présentent une facture provenant d’un commerce du Kamouraska pour l’achat de cahiers, crayons, sac à dos, etc. Bref, tout ce qui est sur la liste de matériel scolaire.

Une plainte avait forcé l’ouverture d’une enquête.

« L’aide étant dédiée à l’éducation et à la formation de la jeunesse, le deuxième paragraphe de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d’octroyer une telle aide financière. En conséquence, le Ministère n’interviendra pas dans ce dossier et le considère comme clos », a indiqué le ministère à la municipalité cette semaine.

Le maire de Rivière-Ouelle, Louis-George Simard, s’est réjoui de cette décision. « Dorénavant, on peut espérer que le MAMOT considèrera les municipalités comme de véritables gouvernements de proximité en leur laissant une plus grande liberté d’action pour adresser leurs préoccupations locales. Quant à nous, nous avons toujours cru à notre programme de remboursement des articles scolaires, et c’est pour cette raison que nous l’avons reconduit chaque année depuis 2013, malgré les nombreux questionnements suscités par la plainte de 2015. »