Rire en salle à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène de Montmagny lancent une nouvelle série de soirées d’humour. Dans la pure tradition des stand-up comique, six soirées mettront en vedette des humoristes de la relève et d’autres plus connus qui souhaitent rôder leur futur spectacle.

Les soirées Rire en salle seront présentées entre octobre et mars sur la scène du Cabaret Cogeco. Pour Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, l’idée n’est pas d’aligner des shows, mais de faire découvrir à la population les humoristes de demain. Cette série se veut une sorte de tremplin pour la relève.

« On a le Cabaret Cogeco, la Salle Promutuel Assurance et la Salle Edwin-Bélanger qui nous permettent de suivre un artiste, de bâtir une relation à long terme avec l’artiste », explique Christian Noël, pensant, entre autres, à Simon Leblanc qui a suivi ce circuit et qui sera deux fois à l’affiche à la salle Edwin-Bélanger cette saison.

Chaque soirée mettra en vedette trois humoristes. L’un d’eux aura le rôle d’animateur.

Le jeudi 5 octobre, on pourra rire en compagnie d’Étienne Dano, un habitué des bars et des cabarets, Alez Roof, connu des internautes grâce aux webséries « Pourquoi pas? » et « Épic News », et d’un invité surprise.

Le jeudi 2 novembre, le verbomoteur Martin Vachon et deux invités surprises seront à l’honneur. Il n’y aura pas de spectacle en décembre. Le jeudi 18 janvier, les deux poètes délinquants du duo Sèxe Illégal, Paul Sèxe et Tony Légal seront sur scène.

Le mardi 6 février Simon Gouache sera en rodage de son premier one-man-show où il explore ses forces et ses faiblesses. Les mercredi 7 et jeudi 8 mars, c’est l’animateur d’Occupation double, Jay Du Temple, qui sera en rodage avec son Moyen tour. Son visage est surtout connu grâce à sa participation à l’émission « Like Moi » à Télé-Québec.

Les spectacles sont à 20 h. Les billets sont en vente dans les différents points de vente des Arts de la scène en admission générale. Les portes ouvrent à 19 h 30 pour ces soirées de style cabaret avec service de bar.