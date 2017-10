Richard Caron affronte Roger Lavoie à Saint-Bruno

Crédit photo : Courtoisie

Une course à la mairie bat son plein présentement à Saint-Bruno. Le maire sortant Roger Lavoie fait face à Richard Caron.

Richard Caron est un retraité du ministère des Transports qui a déjà été conseiller municipal à Saint-Pascal de 1993 à 2000. Il habite depuis une dizaine d’années à Saint-Bruno.

« J’ai toujours aimé la politique et je suis très impliqué ici depuis ma retraite en 2012 », dit-il. Il souligne que l’idée de briguer la mairie l’intéressait et des citoyens lui ont aussi suggéré de se présenter. Comme il savait que cinq conseillers sur six quittaient leurs postes, il a d’abord commencé par recruter une équipe de conseillers, ce qui a fonctionné. Gilles Beaulieu, André Caron, Valérie Bourgoin et Gabrielle Filteau-Chiba sont déjà élus par acclamation. Philippe Morneau-Hardy affronte un candidat indépendant, Michel Ferland. Joel Landry est pour sa part un conseiller indépendant sortant déjà élu par acclamation.

« Si je suis élu, les principaux défis seront de garder nos acquis et l’avenir de l’église. Il faut rapprocher le conseil municipal de la population et faire plus de consultation. Il faut aussi travailler à développer l’offre touristique », estime le candidat.

Monsieur Roger Lavoie sollicite pour sa part un autre mandat à l’élection.