Revue de l’année 2016 – SEPTEMBRE

Le Grand Labyrinthe de Sainte-Anne ouvrait ses visiteurs

Le Grand Labyrinthe de Sainte-Anne accueillait ses premiers visiteurs plus tôt que prévu, dès le vendredi 16 septembre, dans le cadre des festivités 2016 de l’Halloween à La Pocatière.

Un homme de La Pocatière coupable d’agression sexuelle

Le Placoteux apprenait que Donatien Beaulieu de La Pocatière avait été déclaré coupable d’agression sexuelle sur une adolescente, lors d’un passage à la cour au Palais de justice de Rivière-du-Loup, le 2 juin dernier.

L’Épicerie Chez Daniel donne ses produits dont la date est expirée

L’Épicerie Chez Daniel de Mont-Carmel s’attaquait au gaspillage alimentaire en donnant des produits dont la date d’expiration était dépassée.

Un kitesurfeur à la dérive au large de La Pocatière

Tout s’est bien terminé pour David Gilbert, le 4 septembre dernier, alors qu’il dérivait dans l’anse de La Pocatière après s’être échoué en faisant du kitesurf. Sa mésaventure, fort médiatisée, avait forcé les services d’urgence de la région (Garde côtière canadienne, pompiers) à s’expliquer sur leur capacité à intervenir rapidement dans ce genre de situation.

Une nouvelle division porte de garage pour la Ferblanterie Ouellet

La Ferblanterie Ouellet diversifiait ses opérations en se dotant d’une nouvelle division porte de garage et en devenant dépositaire officiel des produits Garex au KRTB.

Tragédie du Havre : les pompiers de KamEst font don de leur salaire

Refusant d’être payés pour leur intervention sur le site de l’incendie tragique de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte en 2014, les pompiers du Service de sécurité incendie KamEst se s’offraient un véhicule côte à côte et trois défibrillateurs pour en faire bénéficier la communauté.

Incendie dans la chaufferie du CDBQ

Un incendie à la chaufferie du CDBQ a mobilisé 27 pompiers durant cinq heures. En combattant l’incendie, un des pompiers du service d’incendie de La Pocatière a subi un malaise cardiaque qui a conduit son hospitalisation du côté de Québec.

ExacTop s’installe à L’Islet

ExacTop, une nouvelle entreprise spécialisée dans le collage et la finition de surface de bois lamellé, annonçait son ouverture prochaine dans le quartier industriel au sud de l’autoroute 20 à L’Islet.

Une enseignante en médiumnité revenait dans la région

Après avoir formé plus d’un millier de personnes au Québec et en Europe, Francine Ouellet, médium et voyante de naissance, revenait dans sa région. Native de Saint-Pacôme, elle s’installait à La Pocatière pour enseigner aux gens à comprendre leur don.

Motocycliste hospitalisé après avoir fui des policiers

Un jeune motocycliste était hospitalisé après avoir fui des policiers de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal. Le tout est survenu le 6 septembre dernier vers 18 h 30.

Une traversée du Canada pas comme les autres

Mike Ranta, originaire d’Atikikan en Ontario, faisait escale au Kamouraska avec son chien Spitzii, alors qu’il s’était donné pour défi de traverser le Canada, de Vancouver à l’Île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, en hommage aux vétérans qui ont été des guerres auxquelles le Canada a participé.

Les Voisins s’entendent avec les écoles secondaires pour leurs pratiques

Les Voisins du Kamouraska arrvaient à une entente avec les trois écoles secondaires du territoire afin de faciliter les pratiques dans les catégories bantam et midget.

Saint-Onésime : les résidents du chemin du Vide s’impatientent

Les citoyens qui habitent le chemin du Vide à Saint-Onésime demandent à la municipalité d’intervenir rapidement dans la réfection de leur route, qu’ils jugent impraticable.

Laurence Dumais rejoint l’Équipe du Québec en patinage artistique

Laurence Dumais de Saint-Pascal joignait l’Équipe du Québec en patinage artistique simple féminin, après s’être classée cinquième au Canada au sein de sa catégorie.

Un réalisateur originaire de Saint-Aubert tourne dans sa région natale

MiK Landry, originaire de Saint-Aubert dans L’Islet, était de retour chez lui pour tourner les scènes qui ont composé son court-métrage « La Coureuse des grèves, au-delà de la légende », en compétition dans le cadre du concours la Course des Régions pancanadienne.

Faillite pour Bijouterie Champagne et Diamant

C’est à la surprise générale que Bijouterie Champagne et Diamant de La Pocatière a annoncé qu’elle fermait ses portes récemment, pour cause de faillite.

Une nouvelle orientation pour le Centre Ixworth

Le propriétaire du Centre Ixworth, Guillaume Leclerc, donnait une nouvelle orientation à son établissement, qu’il désirait maintenant positionner comme un lieu de villégiature.

Aline Chamberland et Andrée Alexandre signent un roman jeunesse

Toutes deux retraité du milieu de l’enseignement, l’auteure, Aline Chamberland, et l’aquarelliste, Andrée Alexandre, signaient ensemble un premier roman illustré destiné aux jeunes lecteurs du deuxième cycle du primaire : « Pas ordinaire, ce François ».

Thérèse-Martin n’est plus à vendre

Mme Sylvie Lamontagne du Centre intégré de Santé et Services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirmait au Placoteux que l’ancien CHSLD Thérèse-Martin de Rivière-Ouelle n’était plus à vendre.

Mort d’un homme à l’hôpital de La Pocatière : aucune infraction de la part des policiers

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales terminait son enquête dans le dossier d’un homme décédé à l’hôpital de La Pocatière. Il concluait que la preuve recueillie faisait la démonstration que les policiers n’avaient causée aucune lésion corporelle à l’homme et qu’elle ne pouvait aucunement établir un lien de causalité entre sa mort et l’intervention policière.

Le Kamouraska sera partie prenante des Jeux du Québec

Une cinquantaine de personnes participait à une rencontre d’information sur la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2021. Bien que Rivière-du-Loup soit la ville hôtesse, plusieurs disciplines se tiendront au Kamouraska.

Hugo Dubé parmi les plus influents sur LinkedIn

Hugo Dubé, président chez Informatique IDC et propriétaire de Servlinks Communication, figurait parmi les plus grands influenceurs du Québec sur le réseau social LinkedIn. La liste avait été établie par Nicolas Poirier, responsable E-commerce & Webmarketing chez Danièle Henkel Inc.

Sophie Poulin de Courval et Jacques Boucher reviennent d’une tournée en France

La saxophoniste Sophie Poulin de Courval et l’organiste Jacques Boucher étaient de retour d’une tournée en France au cours de laquelle ils ont joué dans certaines des plus belles cathédrales du vieux continent, dont celle de Paris et Cosne.

Bon achalandage au troisième Salon du voyage

Les attentats terroristes en Europe et le virus Zika n’ont pas refroidi les ardeurs des voyeurs qui étaient nombreux, encore une fois cette année, à s’être déplacés au troisième Salon du voyage organisé par Voyage La Pocatière, le 11 septembre dernier. Au total, près de 400 personnes participaient à l’événement.

Thérèse Raymond Garon reçoit le Mérite historique

La Société historique de la Côte-du-Sud remettait le mérite historique régional à Mme Thérèse Raymond Garon de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Membre du Cercle des fermières de Saint-Denis depuis plus de 70 ans, Mme Raymond Garon a occupé plusieurs fonctions au sein de ce mouvement.

Élection serrée à Saint-Pacôme

Kim Cornelissen remportait son élection par à peine quatre voix de majorité sur son rival Pierre Pelletier. Malgré les sept bulletins rejetés, M. Pelletier refusait de demander un recomptage.

Sa chienne blessée après avoir marché sur du verre qui traînait

Une étudiante de la région voulait sensibiliser les gens qui fréquentent des lieux publics à être plus responsables en jetant leurs déchets aux endroits prévus à cette fin, après que sa chienne se soit blessée gravement en marchant sur une bouteille cassée dans la montagne du Collège à La Pocatière.

Le Kamouraska récompensé aux Prix du patrimoine

Neuf lauréats étaient honorés à Saint-Denis-De La Bouteillerie, lors de la remise des 10es Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Le Fil Rouge et Ruralys sont de ceux qui ont été récompensés.

Gilles Martin devient conseiller municipal

Gilles Martin était élu par acclamation conseiller municipal à Rivière-Ouelle à la suite du désistement de M. André Carrier.

Trois fermes de la Côte-du-Sud prêtes pour les portes ouvertes

Fruits & Légumes RG, la Ferme Gijamika et Élevage du petit veau ouvraient leurs portes le 11 septembre prochain dans le cadre de la journée des portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l’Union des producteurs agricoles. Elles en étaient toutes à leur première expérience, à l’exception de la Ferme Gijamika.

Vandalisme à l’école de Saint-Roch-des-Aulnaies

L’École de la Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies devait fermer ses portes le 9 septembre dernier à la suite d’actes de vandalisme qui avaient été perpétrés la veille. Le jour même, l’enquête policière permettait de procéder à l’arrestation d’un homme de 54 ans de la Pocatière pour les méfaits ayant été effectués.

La Quillathèque La Pocatière se modernise

Malgré un contexte pourtant peu favorable aux salons de quilles, la Quillathèque La Pocatière prennait le taureau par les cornes et investissait dans la rénovation de ses installations.

En sens inverse sur la 20 de Saint-Jean-Port-Joli à Montmagny

Un homme de 69 ans de Mont-Joli était intercepté après avoir circulé en sens inverse sur l’autoroute 20 entre Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny.

Les Violons d’automne battent un record

La 18e présentation des Violons d’automne permettait d’enregistrer un record d’achalandage à Saint-Jean-Port-Joli. « Pour tous les spectacles, les salles étaient pleines aux trois quarts », d’indiquer le président, Pier Lepage.

Une piétonne happée à mort à Saint-Pamphile

Nika Morin, 43 ans, était happée mortellement par un conducteur qui a échoué le test d’ivressomètre, alors qu’elle marchait sur la rue Principale à Saint-Pamphile, dans L’Islet. Il était 16h30 le mercredi 31 août lorsque l’accident est survenu.

Église Saint-Joseph : test réussi pour la Fabrique

En tenant une soirée festive dans l’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska, le conseil de la Fabrique a pu constater une réaction positive de la population et des partenaires, dans le cadre de leur réflexion sur l’avenir de l’église.

Les Fusiliers du St-Laurent en exercice à Kamouraska

Les Fusiliers du St-Laurent, unité de la réserve de l’armée canadienne, tenaient un exercice de routine dans le rang de l’Embarras à Kamouraska. Le but de l’exercice était de s’assurer que les réservistes maintiennent certaines compétences tactiques de base pour participer, éventuellement, à quelque chose de plus compliqué.

La municipalité de Saint-Denis achète la chapelle et le presbytère

La municipalité de Saint-Denis achetait du diocèse de Sainte-Anne le presbytère et la chapelle de la grève. Bien qu’elle ne servira plus au culte religieux, cette dernière aura désormais une vocation municipale, sociale et communautaire.

Nicolas Paquin publie Théâtre de guerre

Nicolas Paquin de Saint-Roch-des-Aulnaies présentait le dernier tome de la série Les Volontaires. Cette trilogie raconte le destin de jeunes Québécois durant la Seconde Guerre mondiale. Après l’aviation et la résistance, Théâtre de guerre met en scène le Débarquement de Normandie et la Libération de l’Europe.

Un nouvel entraîneur-chef pour L’Impérial

Le club de hockey L’Impérial de Saint-Pascal amorçait sa nouvelle saison avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur-chef, Martin Plourde, assisté par Martin Landry, entraîneur adjoint. De plus, l’organisation ajoutait en ses rangs un joueur d’expérience, Guillaume Pelletier, qui a notamment œuvré avec l’Océanic de Rimouski.

Bilan positif pour la Brigade verte

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) dressait un bilan positif pour la saison 2016 de sa démarche de sensibilisation à la collecte des matières organiques. Deux agentes de la Brigade verte frappaient à plus de 2 000 portes sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup dans le but de les sensibiliser à cette nouvelle collecte.

Le patrimoine et la lecture au cœur de la stratégie culturelle de Saint-Pacôme

La municipalité de Saint-Pacôme présentait sa stratégie culturelle dont les deux axes porteurs sont le patrimoine et la promotion de la lecture.

132 ou 230?

Le temps de quelques jours la route 230 Ouest, à partir de la Route Daniel à La Pocatière, aura été renumérotée route 132 Ouest. Cette erreur avait été occasionnée suite à la mise à niveau des panneaux numérotés dans la région de Kamouraska. Suite à l’intervention du Placoteux, le bon panneau a été installé.

Contrat et investissements importants chez Umano Medical de L’Islet

Dans le cadre d’un contrat signé avec le gouvernement du Québec, Umano Medical devenait le fournisseur de lits médicaux de tous les hôpitaux du Québec pour les cinq prochaines années. Umano Medical prévoyait créer 120 emplois sur cinq ans dont 95 % à L’Islet, en lien avec ce contrat.

Une première pelletée de terre au parc intergénérationnel de Saint-Onésime

La municipalité de Saint-Onésime procédait à la première pelletée de terre officielle de la phase 1 du parc intergénérationnel, situé entre l’École L’Étoile-Filante et l’église. Les travaux réalisés au cours de l’automne étaientt évalués à 18 000 $.

L’AMIE à la recherche de nouveaux tuteurs pour le parrainage

L’AMIE – Aide internationale à l’enfance, organisme fondé à La Pocatière en 1969, était à la recherche de nouveaux tuteurs pour parrainer 12 enfants dont les tuteurs sont décédés au courant de 2016.

Un pocatois devra s’inscrire au registre des délinquants sexuels

Jean-Sébastien Richard de La Pocatière plaidait coupable à des accusations d’agression sexuelle, au Palais de justice de Rimouski, et devait s’inscrire au registre des délinquants sexuels pour le reste de ses jours. Richard avait agressé une femme au cours d’une soirée entre amis, en avril dernier.

La loterie Scrabble fait un gagnant à Saint-Denis

Un résidant du Bas-Saint-Laurent, M. Vital Moreau, remportait un gros lot de 30 000 $ en grattant un billet Scrabble acheté au Marché de la Bouteillerie, à Saint-Denis.

Une campagne de 1,2 M$ pour la Fondation du Cégep de La Pocatière

La Fondation du Cégep de La Pocatière annonçait son intention d’amasser 1 250 000 $ sur cinq ans dans le cadre d’une campagne de financement. Avant même son lancement public, elle avait déjà recueilli plus de 700 000 $.

Lysianne Tremblay au Conservatoire de Saguenay

La mezzo-soprano originaire de La Pocatière, Lysianne Tremblay, joignait l’équipe de professeurs du Conservatoire de musique de Saguenay, en chant.