Revue de l’année 2016 – OCTOBRE

Éducateur Canin Québec dans les écoles

Arnaud Wery, d’Éducateur Canin Québec, poursuivait ses ateliers de prévention de morsure de chiens en visitant les élèves de l’École de l’Amitié à Saint-Gabriel-Lalemant.

Kamouraska Chrysler vient en aide à une famille du Kamouraska

Kamouraska Chrysler venait en aide à une famille de Saint-Pascal en remettant 100 $ sur chaque véhicule vendu entre le 5 octobre et le 11 novembre.

Le St-Louis fait peau neuve pour accueillir ses nouveaux 5 à 8

Albert Dubé, propriétaire du Café St-Louis à La Pocatière, donnait une cure de rajeunissement à son établissement afin d’y tenir des 5 à 8 pour les travailleurs, sur semaine.

L’atelier des frères Bourgault démoli

Propriété du Musée des anciens Canadiens de Saint-Jean-Port-Joli depuis une dizaine d’années, l’ancien atelier des frères Médard et Jean-Julien Bourgault (et André pendant deux ans) est tombé, le 14 octobre dernier, sous le pic des démolisseurs pour faire place à un stationnement.

Espace-Bois se lance dans la production de bois brûlé

Espace-Bois, une jeune entreprise de Saint-Pascal, se lançait dans la production de bois brûlé. Ce matériau aussi distinctif que résistant occupe le haut du pavé au sein des tendances en design d’intérieur et en architecture.

Amis des bébés pour une 2e fois

L’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les CLSC de La Pocatière et de Saint-Pascal se voyaient renouveler l’accréditation Amis des bébés, une reconnaissance qui arrivait comme une bonne nouvelle en période de compressions budgétaires.

Le Mouton Blanc parmi les 19 meilleures fromageries du Québec

Le site internet LaJournaliste.com classait la Fromagerie Le Mouton Blanc dans la liste des 19 meilleures fromageries du Québec. Une reconnaissance de plus pour la fromagerie pocatoise, déjà récipiendaire de plusieurs prix prestigieux par le passé.

Ouverture officielle de la Pizzéria St-Louis

La Pizzéria St-Louis, voisine du Café St-Louis sur la 4e Avenue à La Pocatière, tenait son 5 à 7 d’ouverture officielle le 18 octobre dernier, en collaboration avec la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet.

Saint-Alexandre obtient 800 000 $ pour sa caserne

Saint-Alexandre obtenait une aide financière du gouvernement de 800 000 $ pour son projet de nouvelle caserne incendie évalué à 1,2 M.

Deux entreprises s’unissent pour les jeunes familles de la région de L’Islet

Saute-Mouton et les Z’imparfaits, deux nouvelles entreprises situées à Saint-Jean-Port-Joli, unissaient leurs forces pour offrir une gamme de services aux jeunes familles de la MRC de L’Islet.

Réouverture de la route 230 à La Pocatière

Il était de nouveau possible de circuler librement sur le tronçon de la route 230 allant de la Ferme-École Lapokita à la rue du Verger, le vendredi 28 octobre dernier. Les travaux de ce tronçon consistaient au remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout et l’aménagement d’un corridor cyclable.

Enseigner le Kamouraska pour encore trois ans

Le projet Enseigner le Kamouraska de la MRC de Kamouraska poursuivait son déploiement dans les écoles primaires de la région pour les trois prochaines années, grâce à un partenariat avec la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et les caisses Desjardins du Kamouraska.

Une entrepreneure de Saint-Roch-des-Aulnaies fait sa marque

Anne-Marie Hudon, native de Saint-Roch-des-Aulnaies, lançait une entreprise spécialisée dans la fabrication de support pour médailles. Lorsqu’elle fréquentait le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mme Hudon était une habituée des podiums en athlétisme.

Les marchés de Noël du Kamouraska s’unissent

Les cinq marchés de Noël du Kamouraska choisissaient de s’unir pour assurer une meilleure promotion et un meilleur achalandage lors de leur tenue.

Implantés cochléaires : Cécile Viel élue présidente

Nouvelle présidente de l’Association des implantés cochléaires du Québec (AICQ), Mme Cécile Viel, enseignante en mathématique au Cégep de La Pocatière, annonçait son désir de rayonner davantage l’organisme dans les différentes régions du Québec.

Fondation André-Côté : un 9e concert qui fait l’unanimité

Le 9e concert des familles de la Fondation André-Côté, sous la présidence d’honneur de M. Yves Lebel, a fait l’unanimité auprès des 350 spectateurs présents dimanche dernier. Les chants ont été livrés par le Chœur de La Cité de Québec, sous la direction de Mme Carole Bellavance.

Une équipe de patinage synchronisé adulte voir le jour dans la région

Un groupe composé d’anciennes patineuses artistiques, dont plusieurs sont aujourd’hui des mamans, a été officiellement formé dans la région et participera à deux compétitions cette année.

Le labyrinthe s’illumine

Environ 150 personnes ont bravé le vent et la pluie pour participer à l’illumination du labyrinthe géant situé dans un champ de maïs de La Pocatière.

Un prix prestigieux pour la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska remportait le Prix Leadership municipal de la Fédération québécoise des municipalités pour son projet Enseigner le Kamouraska. Ce projet vise à accroître la connaissance et la fierté des jeunes kamouraskois à l’égard de leur territoire.

Saint-Roch-des-Aulnaies se joint au service de sécurité incendie de La Pocatière

La Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies se joignait au Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière. L’entente sera effective à partir de janvier 2017 et renouvelable annuellement.

Vandalisme dans les sentiers du Club Hiboux

À l’aube d’une nouvelle saison de motoneige, les bénévoles du Club Hiboux avaient la mauvaise surprise de découvrir qu’une partie de la signalisation d’un de leurs sentiers avait été vandalisée avant leur ouverture.

Un premier album pour Yanick Lavoie

Le chanteur Yanick Lavoie annonçait le lancement de son premier album pour le 12 novembre prochain, à la Salle municipale de Saint-Denis.

Saint-Onésime inaugure la maison du Colibri

La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth dévoilait à ses concitoyens la maison du Colibri, aménagée à même le tronc d’un arbre presque centenaire. Cette dernière permet l’échange de livres entre les citoyens de la municipalité.

Commission scolaire : le centre de service de La Pocatière ferme ses portes

La Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup annonçait qu’elle abandonne les activités de son centre de service de La Pocatière. Elles seront déménagées à Rivière-du-Loup à compter de l’automne 2017.

Sophie Pelletier rencontre de jeunes élèves

À l’occasion des journées de la culture, la ville de Saint-Pascal et l’école Mgr-Boucher accueillait l’auteure-compositrice-interprète originaire de Rivière-Ouelle, Mme Sophie Pelletier.

Halloween à La Pocatière : Dame Nature déguisée en déluge

Dame nature n’aura pas fait de cadeaux aux organisateurs de l’Halloween à La Pocatière cette année, offrant un cocktail météo de neige et de pluie, lors de la traditionnelle soirée sur la 4e Avenue. Malgré tout, quelques irréductibles auront bravé ce monstre d’eau en prenant part à la fête.

1 : 54 : Un film troublant d’authenticité

Le réalisateur et comédien Yan Englais était de passage au cinéma Le Scénario de La Pocatière pour présenter son long métrage 1 : 54.

De bonnes nouvelles pour les chômeurs

Les prestataires d’assurances-emploi ont eu deux bonnes nouvelles. D’abord, les prestataires qui travaillent durant leurs périodes de prestations pourront revenir à l’ancienne formule du 40 % qu’ils peuvent gagner sans être coupés. L’autre bonne nouvelle touche la règle des 910 heures. Cette règle est abolie pour les nouveaux arrivants ou ceux qui ont quitté le marché du travail depuis deux ans.

La Fondation Bouchard revient avec son grand tirage printanier

La Fondation Bouchard renouait avec une activité de financement qu’elle avait cessée en 1998, soit un grand tirage printanier. Le tirage d’un crédit-auto de 20 000 $ aura lieu le 6 mai 2017 lors de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance. Kamouraska Chrysler est le partenaire de la Fondation pour cette activité.

De nouveaux ateliers pour les papas

De nouveaux ateliers offerts par la Maison de la famille du Kamouraska aux papas qui souhaitent s’impliquer davantage auprès de leur enfant étaient proposés. Ces derniers s’adressaient aux pères et aux enfants de 12 à 36 mois.

Ras L’Bock lance sa bière à saveur de forêt québécoise

Pour sceller son partenariat avec Arbre Évolution, la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli lançait la bière Arboreum Évolutionus, faite de pousses de sapin, de cèdre et de verge d’or (fleur).

Dépano-Meubles en péril?

Dépano-Meubles de Saint-Jean-Port-Joli avait un besoin criant de bénévoles pour fournir temps, bras et véhicules pour déplacer du point A au point B les meubles qui garnissent les murs de l’organisme.

315 000 $ à amasser cet automne pour Centraide KRTB

Centraide KRTB lançait sa 37e campagne automnale de financement en visant un montant de 315 000 $ pour l’ensemble du KRTB, dont 95 000 $ pour le Kamouraska. Pour le Kamouraska, la campagne 2016 était dirigée par une coprésidence toute masculine : MM. Rénald Bernier et Sylvain Hudon, maires de Saint-Pascal et de La Pocatière.

Un troisième album « sociofinancé » pour Mathieu Lippé

Le slameur et auteur-compositeur-interprète Mathieu Lippé, originaire de La Pocatière et grand gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2011, annonçait la sortie prochaine de son troisième album en carrière qui sera réalisé en partie à partir de dons du public.

Le Cégep de La Pocatière prône un regroupement administratif avec l’ITA

Dans un mémoire déposé à l’attention de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David, le Cégep de La Pocatière proposait de regrouper les activités administratives de l’ITA avec les siennes. Ce mémoire fait suite à la visite de Mme David, le 31 août dernier.

La MRC de L’Islet demande un troisième lien entre Québec et Lévis

La MRC de L’Islet a joint sa voix à celles des autres MRC du territoire de Chaudière-Appalaches afin de réclamer un troisième lien entre la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent, à l’est de Lévis.

Rivière-Ouelle inaugure ses nouveaux bureaux municipaux

La municipalité de Rivière-Ouelle procédait à l’inauguration de ses nouveaux bureaux municipaux, le 6 octobre dernier, dans les anciens locaux de la Caisse Desjardins.

Réorganisation des services de la Sûreté du Québec : le préfet optimiste

Le préfet de la MRC de Kamouraska Yvon Soucy ne s’inquiètait pas de la réorganisation des services de la Sûreté du Québec et de ses impacts sur le poste à Saint-Pascal.

L’UPA veut être plus impliquée dans le dossier de l’ITA

Le président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, M. Gilbert Marquis, mentionnait son désir que son organisation soit plus impliquée dans les démarches visant à changer le statut de l’ITA – Campus de La Pocatière. En réponse, le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon et le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, répondaient : « Tous les appuis qu’on peut avoir, on les prend. Mais il est clair qu’on va commencer à élargir la base des acteurs impliqués prochainement »

Les Cercles de Fermières s’éclatent aux Journées de la culture

À l’image de leurs consœurs du reste du Québec, les Cercles de Fermières de la région ont tenu un « flash mob » lors des Journées de la culture qui se tenaient à Saint-Alexandre. Elles ont donc dansé pendant quatre minutes pour informer la population de leur implication dans plusieurs œuvres humanitaires.

Deux terrains de pétanque à Saint-Pascal

Il était désormais possible de jouer à la pétanque à Saint-Pascal. La ville inaugurait deux terrains dans le parc Ernest-Ouellet. Ces terrains étaient mis à la disposition des citoyens.

Face aux Dragons de retour dans Montmagny-L’Islet

Les Carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet s’unissent à nouveau pour présenter la deuxième édition du concours Face aux Dragons, inspirée de la populaire émission Dans l’œil du Dragon de Radio-Canada.

Autocar BSL réduit son empreinte écologique

L’entreprise de transport Autocar Bas-St-Laurent annonçait qu’elle faisait un pas de plus pour réduire l’empreinte écologique liée à ses activités en achetant une autobus 100% électrique et en s’associant au programme de reboisement social d’Arbre-Évolution.

André Jacques reçoit le Prix Saint-Pacôme du roman policier

La Société du roman policier de Saint-Pacôme remettait le 15e Prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier à André Jacques pour son roman La bataille de Pavie publié aux Éditions Druide.

Adaptations importantes pour la bibliothèque de Saint-Roch-des-Aulnaies

La bibliothèque de Saint-Roch-des-Aulnaies située à l’intérieur de l’école primaire a causé du souci à la municipalité, aux bénévoles et à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Depuis que l’accès à la porte a été changé suite à des rénovations, la situation s’est complexifiée et n’a pas fait l’affaire de tous.