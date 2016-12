Revue de l’année 2016 – NOVEMBRE

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le Cégep de La Pocatière au 4e rang

Le Cégep de La Pocatière se classait au 4e rang des 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée, dans la catégorie des petits collèges ayant un budget de 50 millions de dollars et moins, selon la liste annuelle du Canada’s Top 50 Research Colleges publiée par Research Infosource Inc.

Michaël Lizotte : le nouvel homme fort du Kamouraska

Fort d’un nouveau record canadien établi et d’un titre champion dans sa catégorie à la plus récente compétition de l’Association provinciale de powerlifting tenue à Sherbrooke le 20 novembre dernier, Michaël Lizotte de Saint-Pascal désirait poursuivre sur sa lancée, lui qui s’est découvert une véritable passion pour ce sport.

Saint-Pacôme : la saison de ski est reportée à l’an prochain

Une fois de plus, la Station plein air de Saint-Pacôme devait reporter d’une année sa réouverture, n’ayant pu obtenir dans les délais requis les 150 000 $ de financement temporaire nécessaires pour amorcer les travaux de modernisation. Ceux-ci étaient donc reportés au printemps prochain.

Un autre pas vers le championnat canadien

Le judoka de 14 ans, Jasmin Bélanger, de l’Équipe Élite-Dynaco du club de Judo de La Pocatière remportait une médaille d’or à l’Omnium du Québec 2016, ce qui lui permet de faire un pas de plus vers le championnat canadien.

Des jeunes s’unissent pour une agriculture écoresponsable

Cinq jeunes kamouraskois mettait sur pied une coopérative pour approvisionner les restaurants, hôtels et autres institutions en légumes frais. Au terme de la première année pilote d’opération le coordonnateur et chargé de projet, Jean-Philippe Grenier, mentionnait que les résultats étaient probants.

Monde équestre : Élisabeth Alain de Saint-Pascal remporte plusieurs prix

Élisabeth Alain, 16 ans, de Saint-Pascal, a remporté plusieurs prix, dont celui de « Championne jeune 2016 » de la part de l’Association équestre régionale de l’Est-du-Québec.

Un projet de médiathèque pour l’église de Sainte-Perpétue

Créé pour trouver une nouvelle vocation à l’église de Sainte-Perpétue, un comité regroupant citoyens et membres de la Fabrique proposait un projet de médiathèque, un espace communautaire qui servirait à l’ensemble de la population.

Provigo à Saint-Pascal paye près de 1000 $ d’épicerie à sa clientèle

Provigo – Alimentation Louis Grenier de Saint-Pascal réservait toute une surprise à sa clientèle, le 15 novembre dernier, en offrant l’épicerie gratuitement à près d’une vingtaine de clients.

Des élèves confectionnent des meubles à partir de palettes en bois

Huit élèves de l’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile confectionnaient des meubles à partir de palettes en bois fournies par la communauté et dont l’argent de la vente allait servir à la confection de jeux grand format pour aînés.

Le Festival du Bûcheux remet rien de moins que 40 000 $ aux loisirs de Saint-Pamphile

Le Festival du Bûcheux remettait ses recettes de la dernière édition au Service de loisirs, soit 40 000 $. Depuis ses débuts, le Festival se définit comme un organisme à but non lucratif et remet fièrement à la Ville chaque année les profits faits durant la tenue de l’évènement.

On étudie les possibilités du coworking dans L’Islet-Nord

Une étude sur l’implantation du coworking pour les travailleurs autonomes ou microentreprises dans L’Islet-Nord était déployée.

Bon départ pour le Chemin de Saint-Rémi

Les promoteurs du Chemin de Saint-Rémi, Louise Bourgeois et Stéphane Pinel, se réjouissaient de l’achalandage rencontré au cours de l’été et des retombées économiques directes obtenues dans les différentes communautés traversées. Dans L’Islet, elles étaient évaluées à 9500 $ et à 14 500 $ pour le Kamouraska.

2e édition de l’Arbre de Noël Royal Lepage Kamouraska-L’Islet

La deuxième édition de l’Arbre de Noël Royal Lepage Kamouraska était lancée. Du 14 novembre au 16 décembre, les parents dans le besoin étaient invités à contacter les gens de Royal Lepage Kamouraska-L’Islet pour communiquer trois idées de cadeaux pour leurs enfants, âgés de moins de 16 ans.

Quand Kamouraska inspire le nom d’un restaurant français

Un couple formé d’une Québécoise, Marie-Hélène Tardif, et d’un Français, Jérôme Bigot, faisaient escale à Kamouraska, village qui a inspiré le nom du restaurant qu’ils opèrent dans la ville d’Annecy, au pied des Alpes françaises.

Une photographe du Kamouraska fait un pied de nez au cancer

Avec l’aide de sa cousine, une photographe dans la jeune trentaine habitant Saint-André de Kamouraska réalisait un calendrier mettant en vedette des personnalités du milieu artistique québécois, dont les profits de la vente serviront à financer un défi au Grand Canyon, en collaboration avec la Société de recherche sur le cancer (SRC).

Édusoutien : un nouveau service de conseiller scolaire offert dans la région

Originaire de Saint-Jean-Port-Joli et basé principalement au Kamouraska, Martin Picard offrait un nouveau service de conseiller scolaire via son entreprise Édusoutien. Unique au Québec, le service a pour but est d’accompagner les parents dans les problématiques que leurs enfants peuvent rencontrer à l’école, en offrant une vision neutre sur la situation.

2980 $ à l’école J.-C. Chapais de Saint-Denis

L’an dernier, à l’école J-C. Chapais de Saint-Denis, Mmes Caroline Boutin et Dorisse St-Pierre participaient à « La Boucle » du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce défi, qui se déroulait le 18 juin dernier, consistait à parcourir 130 km de vélo en une seule journée. Suite à cette participation, les deux cyclistes dévoilaient un montant final de dons amassés et remettait un chèque de 2980 $ à l’école.

Deux concerts pour Mouv’Anse

Le Groupe Vocal Mouv’Anse célébrait son dixième anniversaire en offrant deux concerts au public, les 19 et 20 novembre dernier à la Salle André-Gagnon.

3e place à Toronto pour une athlète en taekwondo de Saint-Denis

Le club de taekwondo St-Laurent Taekwondo Ji Do Kwan souligne l’excellente performance d’Anne St-Amand de Saint-Denis-De La Bouteillerie lors du tournoi Toronto Open.

Nouveaux parcours ambulanciers : Impact très mince à l’urgence de La Pocatière

Un nombre très minime de patients n’ira plus à l’urgence de La Pocatière après un gros accident de voiture à partir du moment où les blessés transportés par ambulance seront dirigés vers un hôpital à moins de 60 minutes de route plutôt que 30. Cette nouvelle directive, en vigueur depuis décembre, était justifiée dans le but d’éviter les transferts et les déplacements subséquents.

La première école d’agriculture en vente

Francine Leclerc, propriétaire de ce qui fut jadis la première école d’agriculture au Canada, mettait en vente sa résidence à La Pocatière. Cette décision survenait après plus d’un an de démarches auprès des différents paliers gouvernementaux pour vérifier leur intérêt quant à l’acquisition de ce bâtiment historique.

Ras L’Bock dans le top 10 de TonBarbier.com

Suite au lancement d’une bière dont les profits reviendraient à l’organisme Arbre-évolution de L’Islet, la microbrasserie port-jolienne Ras L’Bock se retrouvait dans le Top 10 du site internet TonBarbier.com avec le fruit de cette collaboration, nommée Arboreum Evolutionus.

La tabagie Lunik devient agent Purolator

La tabagie Lunik de Saint-Pascal étaitdésormais agent Purolator depuis le 14 novembre dernier.

Nouveau partenariat en production et recherche ovine

Alors que la production d’agneaux est en plein essor au Québec, le Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) et le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) concluait une nouvelle entente afin d’accroître autant la production ovine que les activités de recherche.

Maurice Gagnon lance Côte-du-Sud Événements oubliés

L’auteur et rédacteur en chef à l’hebdomadaire Le Placoteux, Maurice Gagnon, lançait son tout nouveau livre, Côte-du-Sud Événements oubliés, au Club de golf de Saint-Pacôme.

Une vidéo pour promouvoir L’Islet

Une vidéo pour faire la promotion de L’Islet circulait sur le web et suscitait beaucoup de fierté de la part des citoyens de la région, tout en provoquant la curiosité des gens de l’extérieur.

Hélène Raymond dévoile un texte hommage au Kamouraska

En mai dernier, MmeHélène Raymond, journaliste, animatrice et auteure, était invitée à prendre la parole lors du souper-bénéfice de Promotion Kamouraska, à Montréal, tenu à l’occasion de la première mission commerciale. Ce texte hommage au Kamouraska orne désormais un mur de l’édifice Claude-Béchard, à Saint-Pascal.

Protection incendie : Mont-Carmel intègre la régie intermunicipale

La municipalité de Mont-Carmel annonçait qu’elle intégrerait la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, le 1er janvier prochain. Elle rejoint ainsi Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Des passerelles pour remplacer un pont de glace sur le sentier no 5 de motoneige

Près de 100 000 $ étaient investis dans la construction et l’installation de deux passerelles à des endroits stratégiques du sentier de motoneige no 5 Trans-Québec. Ces installations avaient pour but d’attirer de plus en plus de motoneigistes tout en maintenant la qualité de l’eau de Ville Saint-Pascal.

ITA – Campus de La Pocatière : Le milieu kamouraskois ne veut plus de statu quo

Au nom du milieu kamouraskois, la MRC de Kamouraska, Ville La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, faisait parvenir une lettre au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, dans laquelle les élus demandaient qu’un projet de Loi soit déposé d’ici Noël afin de mettre un terme à l’insécurité qui habite la région quant à l’avenir et la pérennité de l’institution prestigieuse qu’est L’Institut de technologie agroalimentaire – Campus de La Pocatière. (ITA)

Visages régionaux veut valoriser le développement collectif rural

Relancé à Mont-Carmel au printemps dernier par Marie-Ève Arbour, Visages régionaux comprennait maintenant plus de 275 initiatives en développement collectif rural. Forte de cette expertise acquise au fil du temps, Marie-Ève Arbour désirait maintenant inspirer et accompagner les institutions, organismes et coopératives dans l’émergence de projets porteurs pour les régions.

On attend 8,5 h en moyenne sur une civière à l’urgence de La Pocatière

C’est au Bas-Saint-Laurent que l’on attend le moins longtemps sur une civière aux urgences. Au Québec, on attend en moyenne 15 h, alors qu’ici c’est à peine la moitié.

Un autre bel honneur pour le jeune arbitre Jean-Philippe Michaud

Au Défi mondial des moins de 17 ans tenu en Ontario, l’officiel Jean-Philippe Michaud, originaire de Saint-Philippe-de-Néri, obtenait sa place pour arbitrer le match final de la médaille d’or.

Deux services incendies du Kamouraska font un exercice commun

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal et le Service de sécurité incendie KamEst tenaient conjointement un exercice d’intervention. Le but de l’opération était de vérifier la compatibilité des équipements et l’harmonisation des techniques d’intervention.

Une monnaie régionale pour le Kamouraska

Julien de Grasse, un étudiant de l’ITA – Campus de La Pocatière, se faitsai le porte-parole d’un groupe de Kamouraskois intéressés à voir émerger une monnaie locale à l’échelle régionale.

Les Confections Lamartine sont la proie des flammes

Le magasin des Confections Lamartine de L’Islet était la proie des flammes, le 13 novembre dernier en soirée. Suite à cet incendie, le bâtiment avant était une perte totale.

Double perquisition de stupéfiants dans L’Islet

Les policiers de la MRC de L’Islet effectuaient une perquisition de stupéfiants à Tourville et une autre à Saint-Jean-Port-Joli, menant à l’arrestation de trois individus.

Noël au cœur du Kamouraska : une 11e édition sous le signe du maintien

Avec une participation similaire aux dernières éditions, les organisateurs du 11e Noël au cœur du Kamouraska se disaient satisfaits de l’édition 2016.

Le musée de l’agriculture dévoile son exposition sur l’histoire de la radio

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation dévoilait le 10 novembre son exposition sur l’histoire de la radio à La Pocatière, qui s’inscrit dans le réaménagement des expositions du troisième étage du Musée entamé il y a quelques années.

Un vent de changement pour Rivière-Ouelle

Le 1er novembre dernier, à la séance ordinaire du conseil municipal, le Conseil nommait Mme Nancy Fortin comme directrice générale, secrétaire-trésorière.

Plus personne ne s’entend sur l’avenir de l’ITA

Société d’État, école nationale sous l’administration du Cégep de La Pocatière, statu quo, plus personne ne s’entendait sur l’avenir de l’ITA — Campus de La Pocatière, et cela, une semaine après l’envoi d’une lettre au premier ministre Philippe Couillard sur la question.

Perquisition de stupéfiants à Tourville : deux individus arrêtés

Les policiers de la MRC de L’Islet procédait à une perquisition de stupéfiants à Tourville, le 15 novembre dernier. Cette dernière conduisait à l’arrestation d’un individu.

La MRC de L’Islet se dote d’un transport collectif régional

Un nouveau transport collectif régional sillonait les routes de la MRC de L’Islet. Nommé Accès L’Islet, ce projet de transport collectif était le fruit d’un travail de réflexion amorcé il y a plus de deux ans.

Le presbytère de Rivière-Ouelle à vendre

Le presbytère de Rivière-Ouelle était mis en vente. En n’assumant plus les coûts de fonctionnement de la résidence, la Fabrique espérait dégager un coussin financier grâce aux profits de la vente.

Saint-Pamphile : un concours pour promouvoir l’achat local

La municipalité de Saint-Pamphile lançait un concours pour promouvoir l’achat local au sein des commerces de son territoire, dont le grand prix était d’une valeur de 3000 $. Ils étaient une quarantaine à participer à cette initiative.

Déménagement terminé pour Les Ateliers Mon-Choix

L’entreprise en insertion et réinsertion sociale Les Ateliers Mon-Choix complétait son déménagement de l’école Chanoine-Beaudet vers l’ancien bâtiment de la MRC de Kamouraska à Saint-Pascal, situé sur l’avenue Patry.

L’étoile thoracique : Klô Pelgag lance son 2e album

Forte du succès remporté par son premier album L’alchimie des monstres, l’auteure-compositrice-interprète, Klô Pelgag, revient avec un nouvel album, L’étoile thoracique.

Saint-Pascal : des travaux à la gare

Propriétaire de l’ancienne gare, la ville de Saint-Pascal annonçait son intention de réaliser des travaux de rénovation sur le bâtiment, incluant à court terme le remplacement de la toiture en bardeaux de cèdre. Une phase deux suivra au printemps afin de changer des pièces de bois endommagées par la pourriture.

Ruralys lance une campagne de financement pour le Verger patrimonial

Ruralys lançait la première campagne de financement de son histoire qui a pour but de déployer le projet de Verger patrimonial de la Côte-du-Sud, sur le site qui abritait jadis le verger de l’ancienne ferme expérimentale fédérale à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Catherine Bourgault reçoit le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé

La romancière de L’Islet, Catherine Bourgault, recevait le prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé lors du 25e Salon du livre de la Côte-du-Sud.

Avenir de l’ITA : le ministre Paradis à La Pocatière au début 2017

En point de presse le 29 novembre en matinée, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Pierre Paradis, annonçait son intention de visiter le comté de Côte-du-Sud au début de 2017, en compagnie du député Norbert Morin, pour entendre les besoins du milieu en ce qui a trait à l’avenir de l’ITA – Campus de La Pocatière.

22 nouveaux médecins dont deux dans Montmagny-L’Islet

Le CISSS Chaudière-Appalaches annonçait l’arrivée prochaine de 22 nouveaux médecins, dont deux seraient affectés au secteur de Montmagny-L’Islet.

Le bateau fantôme gagne en popularité

Au-delà de 2 000 personnes visitaient le Ernest Lapointe transformé en bateau fantôme pour l’Halloween, le 29 octobre à L’Islet. Malgré la pluie, les organisateurs parlaient d’une augmentation de 100 % du nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente.

Sainte-Louise reçoit un prix d’intelligence collective

Le projet de mise en place d’un centre de services de proximité qui inclut l’implantation d’un dépanneur, d’une salle multifonctionnelle ainsi que le réaménagement du bureau de la Caisse, a valu à la municipalité de Sainte-Louise le prix de l’intelligence collective au concours d’excellence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé.

Un instructeur d’arts martiaux veut ouvrir un centre d’entraînement en auto-défense

Installé depuis peu à Saint-Aubert, l’instructeur et formateur Michel Goulet souhaitait connaître l’intérêt de la population à l’ouverture d’un centre d’entraînement en autodéfense dans L’Islet, pour la région et celle de Kamouraska.

Saint-Pacôme : de l’eau potable pour l’aqueduc des Petites Côtes

Malgré les retards occasionnés par des reports du dossier à la Commission de protection du territoire agricole, de négociations délicates ou de délais en raison des aléas saisonniers, le secteur de l’aqueduc des Petites Côtes à Saint-Pacôme était connecté à l’ensemble du réseau. Les travaux représentaient des investissements de 337 400 $.

Une année financière positive pour Le Placoteux

L’hebdomadaire Le Placoteux présentait un bilan financier positif, le 26 octobre dernier, lors de son assemblée générale annuelle, dégageant un surplus avoisinant les 25 000 $.

Un projet majeur pour le M/S Jacques-Cartier

Québec annonçait un investissement de 3,3 M$ à l’intérieur d’un projet de 6,6 M$ pour le réaménagement du navire M/S Jacques-Cartier, ce qui lui permettra d’offrir des croisières de 5 à 10 jours sur le fleuve. De plus, il était confirmé que ces travaux seraient réalisés à Saint-Jean-Port-Joli, où le navire se trouvait déjà en cale sèche.