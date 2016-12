Revue de l’année 2016 – MARS

Crédit photo : Sylvain Grand'Maison

Un groupe ben d’adon

Lancé le 17 février dernier, le groupe Ben d’adon pique la curiosité. Nouvelle forme de troc basée sur les services rendus, la formule se présente comme une alternative au système économique actuel.

Nouvelle entente entre le Jardin floral de La Pocatière et l’ITA

La Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-L’Islet signe un nouveau protocole d’entente avec l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière, sur l’aménagement du Jardin floral, situé sur les terrains de l’ITA.

Des étudiants de l’ITA se lancent dans l’élevage d’agneaux

Sept étudiants de l’ITA – Campus La Pocatière expérimentent actuellement l’élevage ovin à l’intérieur d’un projet entrepreneurial visant la vente de viande d’agneau.

Regard à long terme pour la Société de gestion de la rivière Ouelle

La réfection des infrastructures de la Société de gestion de la rivière Ouelle est maintenant terminée. Après deux ans de travaux et une bonne saison de pêche en 2015, l’organisme s’apprête à solutionner certaines problématiques liées à la rivière et au saumon.

Un incendie cause la mort d’une quarantaine de vaches

Un incendie a complètement ravagé le bâtiment d’une ferme laitière, sur la route 132 à Saint-Denis, tuant au passage les 45 vaches qui s’y trouvaient.

Un groupe de femmes de valeurs du Kamouraska

Un groupe d’échanges entre des femmes du Kamouraska voit le jour sur les réseaux sociaux. Sa création est à l’initiative de la directrice de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bédard, qui a eu l’idée suite à une discussion avec la femme d’affaires Lynda Veilleux.

Les concerts promenades sont de retour

Les concerts promenades sont de retour à La Pocatière pour une 2e année. Une formule renouvelée. Des invités prestigieux. Des organistes parmi les plus en vue au Québec. Et toujours cette courte « marche de santé » entre la Cathédrale et la chapelle du Collège.

Des partenaires dynamiques pour la coop Saute-Mouton

La jeune coopérative de solidarité Saute-Mouton, qui opère un parc intérieur pour les 0-10 ans à St-Jean-Port-Joli, soulignait lors d’une journée porte ouverte en février dernier l’engagement des partenaires financiers et techniques qui ont rendu possible son projet.

Des citoyens engagés pour la conservation des milieux humides

Le 29 février dernier s’est déroulé, à la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli, un 5 à 7 sur le thème des milieux humides. L’événement, qui a accueilli une vingtaine de participants, était destiné à remercier 12 propriétaires de lots forestiers qui se sont engagés pour la protection des milieux humides dans les municipalités de Saint-Cyrille-de-Lessard et de Cap-Saint-Ignace.

La Jardilec

Environ 300 femmes sont rejointes par le Centre-Femmes La Jardilec dans Montmagny-L’Islet, dont la mission est d’améliorer la condition de vie des femmes.

Le Jardin floral de La Pocatière a frôlé la fermeture

L’un des plus beaux sites de La Pocatière aurait pu finir à l’abandon si les membres de la Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-L’Islet n’avaient pas sonné l’alarme l’an dernier. Grâce à un nouveau protocole d’entente avec l’ITA de La Pocatière et un agent de développement, le Jardin floral regarde maintenant vers l’avenir.

Le père Lacroix : un ancien du Collège

Le père Benoît Lacroix décédé le 2 mars à 100 ans était un ancien du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il gardait d’ailleurs un excellent souvenir de cet établissement qu’il a fréquenté comme élève et pensionnaire.

Stop Oléoduc demande à la MRC de Kamouraska de s’opposer à Énergie Est

Le porte-parole du mouvement Stop Oléoduc Kamouraska, Simon Côté, demande à la MRC de Kamouraska de se prononcer contre le passage d’un pipeline de TransCanada.

Le docteur Grand’ Maison n’est plus

Une personnalité marquante du Kamouraska s’est éteinte. Le docteur Réginald Grand’ Maison est décédé le lundi 29 février dernier à l’âge de 88 ans et 11 mois.Monsieur Grand’ Maison s’est d’abord fait connaître à La Pocatière comme dentiste, profession qu’il a exercée de 1953 à 1998, puis comme auteur d’une douzaine de livres portant sur l’histoire de la région et celle des gens qui l’ont habité.

Énergie Est : début des audiences du BAPE

Le lundi 7 mars marquait le début de l’audience publique du BAPE en lien avec la section québécoise du projet oléoduc Énergie Est de TransCanada.

Un record d’inscriptions pour Gagne ta bourse

La 4e édition du concours Gagne ta bourse organisé par la Caisse populaire de l’Anse de La Pocatière a remis 10 000 $ en prix et bourses d’études. Plus de 475 personnes étaient présentes à ce rendez-vous.

Hôtel de ville à Saint-Pascal

L’aménagement des bureaux municipaux de ville Saint-Pascal dans l’ancien presbytère va bon train. Une nouvelle étape a été franchie récemment. À la dernière séance publique du conseil municipal, tenue le 1er mars dernier, il a été décidé d’octroyer des mandats à différents professionnels.

Québec confirme son aide financière pour la Station plein air

Le gouvernement du Québec confirme une aide financière de 312 405,97 $ pour le projet de relance de la Station plein air de Saint-Pacôme.

Andrew Caddell partage sa passion pour le hockey

Résidant de Kamouraska, Andrew Caddell vient de publier aux éditions Deux voiliers un livre incluant des textes de Dave Stubbs et Philipp Caddell sur leur passion pour le hockey.

Un prix national pour Annie St-Pierre

La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) a remis le Prix du meilleur scénario canadien de langue française à Annie St-Pierre, originaire de Saint-Pascal, pour son film Jean-Marc Vallée. Le prix est accompagné d’une bourse de 1 000 $. Le court-métrage de fiction d’une durée de quatre minutes rend hommage au cinéaste Jean-Marc Vallée.

Les Louisiens se réuniront Aux Caissons

Après plusieurs années de travail, le bâtiment qui abritait jadis le point de service de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, à Sainte-Louise, devient un centre multifonctionnel.

Saint-Denis dévoile la programmation des Fêtes du 175e

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie a dévoilé la programmation des Fêtes du 175e anniversaire qui se tiendront du 26 au 31 juillet.

La municipalité de Saint-Omer propriétaire de l’église

Le vendredi 18 mars dernier, la fabrique et la municipalité de Saint-Omer ont signé l’acte de cession par lequel cette dernière est devenue propriétaire de l’église.

Un bâtisseur de Saint-Pascal s’éteint

M. Hervé Bernier, fondateur de l’entreprise Hervé Bernier inc. et père de M. Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal, est décédé le 16 mars dernier à l’âge de 86 ans.

200 personnes à une marche citoyenne contre Énergie Est

Environ 200 personnes ont bravé les mauvaises conditions routières pour aller marcher et faire connaître leur opposition au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada.

12 500 $ en bourse à la Coupe Chrysler 2016

113 équipes de trois joueurs, dont 86 de classe A et 27 de classe B, ont participé à la 22e édition du Tournoi provincial Coupe Chrysler 2016, tenue au Salon de quilles de Saint-Pascal, du 5 au 13 mars.

Le Musée maritime du Québec lance Sur les traces de Franklin

Le Musée maritime du Québec de L’Islet lance son exposition Sur les traces de Franklin, mettant en lumière l’histoire de l’expédition de Franklin et la découverte du HMS Erebus.

Une première absinthe québécoise

Située à Saint-Arsène, la Distillerie Fils du Roy vient de mettre sur le marché des SAQ la première absinthe québécoise. La Courailleuse est fabriquée à partir de plantes d’absinthe que Jonathan Roy, copropriétaire de l’entreprise, produit dans son jardin et dont les semences proviennent de la Société des plantes du Kamouraska.

Les Dragons remettent les bourses aux récipiendaires

Les Dragons ont remis plus de 3 000 $ en bourses aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de Montmagny et de L’Islet.

Près de 20 000 $ remis dans Kamouraska-L’Islet par Opération Enfant Soleil

Dans le cadre de sa tournée annuelle des octrois, Opération Enfant Soleil a remis un montant total de 19 568 $ au CISSS du Bas-Saint-Laurent, installations de Kamouraska et à la coopération de solidarité Saute-Mouton de Saint-Jean-Port-Joli.

Nouvelle présidente pour la Chambre de commerce

Réunis mercredi dernier en assemblée générale, les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet ont élu Mme Élizabeth Hudon de Groupe Caillouette et associés, présidente pour la prochaine année.

L’Expo-entrepreneuriat revient à Chanoine-Beaudet

L’Expo-entrepreneuriat dans les MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup sera de retour à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal le 21 avril prochain. Le thème retenu : La magie d’entreprendre.

Décès de Carolyne Bernier : la population a été généreuse

Plus de 25 000 $ en argent et en chèques-cadeaux ainsi qu’un nombre élevé d’articles et de vêtements de bébé ont été amassés pour la petite famille de Carolyne Bernier, décédée en mettant son bébé au monde.

Un graphiste originaire de Saint-Pacôme crée un Tintin viral

Sylvain Grand’Maison, un graphiste originaire de Saint-Pacôme, a réalisé un des « Tintin » devenus viral sur le web, au lendemain des attentats de Bruxelles, en Belgique.

Formation au sein des entreprises agrotouristiques du Kamouraska

Promotion Kamouraska, en partenariat avec le Service de formation continue de l’ITA, a accueilli 16 personnes provenant d’entreprises kamouraskoises des secteurs agrotouristiques et tourisme gourmand, le 15 mars, dans les locaux de l’ITA, campus La Pocatière.

Un jeune du Collège s’illustre

LA POCATIÈRE – Le 12 mars dernier, au complexe Claude-Robillard de Montréal, le jeune Julien Bourgault, un athlète-étudiant des Wisigoths du Collège-de-Sainte-Anne-de-la-Pocatière, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, tentait de conclure sa saison d’athlétisme en salle en remportant le championnat provincial dans l’épreuve du 60 m.

Succès de la Course de chiens du Kamouraska

Toutes les conditions gagnantes étaient réunies pour faire de la Course de chiens du Kamouraska un véritable succès, les 5 et 6 mars dernier à Rivière-Ouelle. 42 équipes ont pris le départ lors de cette troisième édition.

Le Plastique Moore champion des séries 2016

Le Plastique Moore de Saint-Damien n’a fait qu’une bouchée des Seigneurs de La Pocatière, le samedi 26 mars, lors du match final opposant les deux formations. La veille, à Saint-Damien, le Plastique Moore a remporté une victoire sur ses adversaires, conservant ainsi son avance de 3-0 dans cette série 4 de 7. Le lendemain, devant 1000 partisans rassemblés au Centre Bombardier, les Seigneurs faisaient face à l’élimination. Ils n’auront pas réussi à venir à bout de la machine damienne, perdant 4-0 contre le Plastique Moore, qui accédait pour une troisième fois à la finale des séries éliminatoires en quatre ans.