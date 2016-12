Revue de l’année 2016 – MAI

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La population du diocèse à la baisse

Des données fournies par le diocèse de Sainte-Anne indiquent que sa population a diminué de 752 personnes entre 2014 et 2015. Elle se situe désormais à 97 767 personnes alors que 87 375 personnes se disent encore catholiques. Le nombre de familles est passé de 33 196 à 33 144. Toujours selon les données fournies par le diocèse, certaines municipalités ont connu une diminution plus importante de leur population. C’est le cas de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui aurait vu sa population fondre de 193 personnes. La paroisse de Saint-Clément de Tourville aurait subi une diminution de 70 personnes sur une population totale d’environ 640 personnes (-10,9 %).

Grosse perquisition à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Kamouraska ont procédé à une importante perquisition de stupéfiants, le 5 mai, dans une résidence de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Près de 2000 comprimés de méthamphétamine, près de 100 g de cocaïne, certaines quantités de cannabis, de champignons magiques, de haschich, de comprimés d’ecstasy, ainsi que du matériel destiné à la revente de stupéfiants ont fait l’objet de la perquisition. Un véhicule a également été saisi en tant que bien infractionnel.

Ras L’Bock trinque à la santé des arbres

La microbrasserie Ras L’Bock s’associe à l’organisme Arbre-évolution de L’Islet et crée une bière unique qui aidera à des projets de reboisement. L’an dernier, Ras L’Bock soutenait un projet de houblonnière à Sainte-Louise, dans le but d’augmenter l’approvisionnement local servant à sa production. Cette fois-ci, l’entreprise brassicole s’associe au programme de reboisement social d’Arbre-évolution. Ce dernier, qui consiste à planter des arbres sur des lieux publics et collectifs d’une municipalité, à partir des suggestions de la communauté, connaît un beau succès partout au Québec. En s’associant avec Ras L’Bock, l’organisation verra ses frais diminués. « Chaque arbre planté coûte 5 $ à Arbre-évolution. Pour chaque bière vendue, Ras L’Bock nous remettra 0,50 $. À chaque 10 bières vendues, un arbre sera planté », de préciser Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-évolution.

39 organismes de la région reçoivent pour 125 700 $ d’oxygène

Les représentants de 39 organismes communautaires et coopératives des secteurs de Kamouraska, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans, Charlevoix et de la Côte-Nord se sont donné rendez-vous, le 10 mai, aux bureaux de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, à Saint-Pascal, pour se partager 125 700 $ destinés à la réalisation de leurs projets. Les boursiers étaient unanimes pour dire que cet apport financier inattendu fait toute la différence entre mijoter un projet… et le réaliser. Pour le secteur Kamouraska, les sommes se partagent comme suit : Tandem Jeunesse 4 000 $; Corporation Domaine les Pèlerins 5 000 $; Pommeterie Saint-Gabriel de Kamouraska 6 000 $; Association des personnes handicapées de Kamouraska-Est 5 000 $ et Association du baseball mineur de Saint-Pascal de Kamouraska 5 000 $; pour un total de 25 000 $.

Le Défi têtes rasées permet d’amasser 35 000 $

Le Défi têtes rasées tenu en mai dernier au Centre Bombardier de La Pocatière a permis d’amasser 35 000 $. Cinquante-sept participants ont mis leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Ceux-ci se sont succédé sous les yeux du public afin de se faire raser totalement ou partiellement les cheveux. Certains affichaient un sourire, d’autres avaient presque la larme à l’œil de voir tomber leurs longues mèches de cheveux sous le coup de ciseau ou de tondeuse des trois coiffeuses.

Deux ans de prison pour Réginald Lachance

Coupable d’avoir envahi de façon menaçante le domicile de ses voisins, Réginald Lachance de Rivière-Ouelle passera, à partir d’aujourd’hui, les deux prochaines années en prison. Le 9 août 2015, l’homme de 57 ans est entré de force à l’intérieur du domicile d’une petite famille de Rivière-Ouelle, en pleine heure de dîner. Il a été menaçant et a commis des gestes inconvenants. C’est le conjoint de la dame, suite à un appel de cette dernière, qui a utilisé la force pour l’arrêter. Le lendemain, le domicile de Réginald Lachance était perquisitionné et l’on y retrouvait suffisamment de cannabis pour l’inculper pour culture et possession dans le but de trafic. Ce dernier en consommait de façon thérapeutique pour des raisons médicales. Toutefois, la quantité retrouvée était supérieure.

Des étudiants en Informatique créent un logiciel pour la fromagerie Le Mouton blanc

Des étudiants finissants du programme Informatique du Cégep de La Pocatière ont conçu un logiciel qui permettra à la fromagerie Le Mouton blanc de La Pocatière de faire la gestion de ses opérations depuis la réception du lait jusqu’à la facturation. Le logiciel permettra, entre autres, de faire un suivi plus pointu de chaque fabrication, de produire des graphiques et des rapports, de gérer les étapes de saumurage et d’affinage, de faire les saisies de commande, la production de bons de livraison et la facturation.

Dernière course en l’honneur de Claudie Ouellet

En mai dernier s’est tenue la dernière course Claudie Ouellet à Saint-Pascal, après 10 années d’existence. La semaine précédente, les parents de la jeune fille décédée avaient annoncé leur désir d’y mettre fin, trouvant la tenue de l’événement très difficile émotivement. Pour l’occasion, les élèves du primaire des écoles du Kamouraska ont pu participer aux courses et aux activités sur le site de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Exceptionnellement, même les maternelle, 1ere, 2e et 3e année étaient de la fête. En après-midi, une course symbolique a été tenue pour clore l’activité qui a fait bouger bien des jeunes au courant des dernières années.

Les Jardins enchantés ferment leurs portes

Les Jardins enchantés ont fait entendre leurs dernières notes. Lancé en 2001, suite à une idée de Madeleine Sirois, ce projet de concerts du dimanche poursuivait trois objectifs, dont la mise en valeur de la cour intérieure de l’ITA de La Pocatière, offrir à la population régionale une activité musicale en saison estivale et assurer l’accessibilité à un programme de commandites qui permet une entrée sans frais et une programmation très diversifiée susceptible de rejoindre une majorité de gens.

2e édition du Gala méritas de la LHCS – Le Placoteux

Toute l’organisation de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux s’était donné rendez-vous au Centre Rousseau ce printemps afin d’honorer le travail et les efforts des joueurs du circuit. Une quinzaine de trophées et plusieurs autres reconnaissances ont été décernés lors la soirée. Chez le Plastique Moore de Saint-Damien, équipe championne de la saison régulière et des séries, trois des joueurs de la formation se sont démarqués. Le duo de gardien ayant conservé la meilleure moyenne de la ligue, composé de Samuel Fournier et Sébastien Chabot, a été récipiendaire du trophée Groupe Kreezee. De plus, Samuel Fournier s’est aussi distingué comme étant le meilleur gardien de la saison régulière, en mettant la main sur le trophée Cédrick Desjardins. Nommé meilleur défenseur de la saison 2015-2016, Pier-Hugues Lavallée est reparti avec le trophée Alain Côté. L’entraîneur de l’année a été récompensé au sein des Seigneurs de La Pocatière, où le trophée Dave Noël Bernier a été remis à Guillaume Caron. La formation pocatoise a aussi mis la main sur le trophée Claude Turgeon, décerné à Karl Pelletier, qui s’est distingué par son professionnalisme, son sens de l’organisation et son dévouement. Véritable « star » de la soirée, quatre autres trophées ont été remis à Louis-David Bourgault du Décor Mercier : le trophée Karl Gagné (meilleure recrue offensive); le trophée Léopold Gagné (joueur ayant remporté le championnat des marqueurs); le trophée Frères Paquet (joueur le plus spectaculaire); trophée CCM (joueur le plus utile).