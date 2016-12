Revue de l’année 2016 – JUIN

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Un Relais qui ne s’essouffle pas

La sixième édition du Relais pour la vie, tenue dans la nuit du 4 au 5 juin dernier à La Pocatière, confirme le succès de l’événement et établit un nouveau record de dons. Avec 58 équipes et 87 porteurs d’espoir, le Relais pour la vie 2016 a établi de nouveaux records à La Pocatière. « On avait environ 655 marcheurs cette année. Avec les gens présents en début de soirée, on estime que près de 1000 personnes étaient présentes sur le site », d’avancer Véronique Dumais, membre du comité organisateur. Aidée par un nombre d’inscriptions à la hausse et l’ajout du Relais jeunesse en après-midi avec les élèves de l’École polyvalente de La Pocatière, l’édition 2016 aura permis d’amasser 145 782,57 $, un nouveau record. L’argent sera remis à la Fondation canadienne du Cancer, qui avec ses différents Relais organisés d’un océan à l’autre, tient annuellement l’une des plus grosses collectes de fonds au pays.

La Pommetterie dans ses nouveaux locaux

La Pommetterie de Saint-Gabriel a inauguré ses nouveaux locaux, le mardi 7 juin dernier. Elle partagera l’édifice avec Entre-Nous, les paniers du Kamouraska et l’Atelier de conditionnement des champignons forestiers des Bioproduits Sainte-Rita. Pour la présidente de La Pommetterie, madame Diane Lavoie, cette inauguration est le résultat de plusieurs années de travail. « Nous pouvons enfin démarrer la production », dit-elle. Les trois variétés de gelées de pommette, les confitures, les marmelades, les herbes salées ainsi que les mets issus de la cuisine familiale savoureuse suivent les saisons de La Pommetterie.

Les premiers marcheurs passent par le haut-pays

Après quatre années de travail, les premiers marcheurs du Chemin de Saint-Rémi ont foulé le sol kamouraskois en juin. Ils ont quitté Saint-Adrien en direction de Sainte-Florence, pour un parcours de 43 jours. L’idée de Louise Bourgeois et Stéphane Pinel remonte à 2012, mais le premier départ sur le chemin a été donné en 2016. Un beau moment pour les créateurs du parcours rural de 820 kilomètres quatre saisons, qui est en soi un pèlerinage spirituel pour quiconque l’entreprendra.

Des retombées pour les entrepreneurs de la mission économique à Montréal

Une vingtaine d’entrepreneurs ont participé à une mission économique du Kamouraska vers Montréal. C’était pour eux une opportunité unique de rencontrer des personnes importantes pouvant contribuer à l’expansion de leur business. Les entrepreneurs questionnés étaient unanimes. Sans cette mission organisée, ils n’auraient jamais fait ces contacts aussi rapidement et facilement. Déjà, certains ont observé des retombées de leur visite, à peine deux semaines après leur retour.

Ève Landry amasse près de 5000 $

Organisée par la comédienne Ève Landry, l’activité de financement au profit de la Fondation Charles-Bruneau aura permis, samedi dernier, d’amasser 4 600 $. « J’ai presque atteint mon objectif de 5000 $, je suis très contente », a commenté Mme Landry. Entre 6 h et 17 h, le public pouvait se rendre à la pharmacie Familiprix Blanchet, Saint-Hilaire et Rivard de Saint-Pascal pour pédaler sur des vélos fixes en compagnie de la comédienne. « Il y a eu du monde tout le temps », dit-elle. Le beau temps était de la partie et la température était idéale.

Pluie d’hommages à Tony Lévesque

Malgré un temps pluvieux, les élèves de la classe de M. Roger Lavoie de l’École polyvalente La Pocatière n’ont pas manqué de rendre un dernier hommage à leur collègue Tony Lévesque, décédé plus tôt en milieu d’année, en présence de la famille du jeune homme. Le Placoteux racontait l’histoire de Tony Lévesque, ce jeune homme de 19 ans décédé le 15 décembre précédent des suites d’une maladie dégénérative. Pour assister à cette plantation symbolique, la mère de Tony, Shirley Chamberland, sa sœur et son beau-père se sont déplacés du Saguenay pour assister à ce dernier hommage. Et par le plus beau des hasards, le tout s’est déroulé la journée de l’anniversaire de Tony.

Un effort de 20 M$ demandé en santé au Bas-Saint-Laurent

20 M$. C’est le montant des compressions qui devront être effectuées en 2016-2017 au CISSS du Bas-Saint-Laurent d’ici les deux prochaines années. Une centaine de syndiqués, citoyens et élus ont assisté à la récente réunion du C.A. du CISSS du Bas-Saint-Laurent à Saint-Pascal. Ils ont appris que l’organisation aurait dû couper 17 M$ l’an passé, mais qu’elle n’y était pas parvenue. Il restait donc 10,6 M$ à sabrer en plus du 9 M$ en efforts d’optimisation à compléter cette année, pour un total de 20 M$. L’effort budgétaire du CISSS du Bas-Saint-Lautent implique l’abolition de 21 postes au Kamouraska. Quatre lits de courte durée et un lit en soins intensifs sont également fermés à La Pocatière.

Une ruche éducative fabriquée par des jeunes

Des élèves de l’École de la Marée-Montante ont confectionné une ruche éducative qui servira à informer les autres élèves de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup au sujet des abeilles et du métier d’apiculteur. Josée Saint-Laurent, enseignante en 1re et 2e année, n’avait jamais abordé le thème des abeilles avec ses élèves. C’est dans le cadre du cours Sciences et technologies qu’elle a décidé d’aborder la question, de façon plutôt originale, avec ses élèves. « Chez moi, c’est une passion familiale. Et comme j’avais les ressources matérielles et humaines autour de moi, j’ai décidé d’aller de l’avant », d’indiquer l’enseignante.

L’Ordre national donnée à une dame de La Pocatière

Fondatrice de l’Institut de développement nord-sud (IDNS), ONG (organisation non gouvernementale) en coopération internationale basée à La Pocatière, Mme Violette Alarie se voyait attribuer le titre de Chevalière de l’Ordre national du Québec, le 22 juin dernier. Instauré en 1984, l’Ordre national du Québec est la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec pour souligner l’apport des Québécois au rayonnement de la province, ou leur participation à son évolution.

Le fleuve de plus en plus accessible au Kamouraska

Cinq municipalités du littoral kamouraskois ont procédé au dévoilement de sept sites d’accès au fleuve Saint-Laurent, le 28 juin. De ces sept sites, certains étaient déjà accessibles et ont complètement été restaurés, tandis que d’autres ont nouvellement été aménagés. Les municipalités concernées sont La Pocatière, Rivière-Ouelle, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Kamouraska et Saint-André.

Émilie Rondeau est la créatrice de l’année

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a décerné le Prix du CALQ – Créatrice de l’année au Bas-Saint-Laurent à l’artiste en arts visuels Émilie Rondeau de Rivière-Ouelle Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été attribué lors d’une cérémonie suivant l’assemblée générale du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent. À cette occasion, le Conseil de la culture a également remis à la lauréate une gravure de l’artiste Pierre Durette intitulée Enraciné.

Un champion de tir au poignet originaire de Saint-Pacôme

Alexandre Lévesque, originaire de Saint-Pacôme, voyage depuis quelques années de tournoi en tournoi et remporte bien du succès dans le monde du tir au poignet. Le comptable de 31 ans aujourd’hui établi à Montmagny s’était fait remarquer vers l’âge de 19 ans pour son talent naturel et sa force, qui le faisait remporter plusieurs parties de tir au poignet. Mais ce n’est qu’il y a environ cinq ans qu’il s’est mis plus sérieusement au sport.