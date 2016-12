Revue de l’année 2016 – JANVIER

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Fête d’hiver lance un concours amateur

La 21e Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli lance un concours amateur de sculpture sur neige qui se déroulera en parallèle avec les volets professionnels international et provincial. L’événement se tiendra du 11 au 14 février prochain.

Moi à l’œuvre revient

Le Centre d’art de Kamouraska annonce le retour de « Moi à l’œuvre » pour une 3e édition. Véritable expérience vivante en création pour les enfants de 5 ans et moins, ce programme d’éducation artistique voyage un peu partout au Kamouraska. Centres de la petite enfance, maison de la famille, garderies et municipalités recevront bientôt l’équipe d’artistes professionnels partant à la rencontre des enfants.

Le garagiste sélectionné pour un festival en Inde

Tourné au Bas-Saint-Laurent, le film Le garagiste de la Pistoloise Renée Beaulieu fait partie des deux longs métrages québécois sélectionnés au Festival international de Jaipur en Inde.

Une dizaine de comités pour le 225e de Saint-André

Tous se sont concertés pour célébrer les 225 ans de Saint-André. On apprend en janvier qu’une dizaine de comités permettront d’offrir des activités tout au long de l’année.

Une programmation Plaisir d’hiver renouvelée à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal présente sa nouvelle programmation Plaisirs d’hiver. Deux jours d’activités sont proposés les 29 et 30 janvier aux citoyens désirant profiter des joies hivernales. Le but : faire bouger les familles en plein air.

Bernard Bélanger récipiendaire de l’Ordre du Canada

Le président du conseil et chef de direction de Premier Tech, M. Bernard Bélanger a été nommé au sein de l’Ordre du Canada par le gouverneur général du Canada, M. David Johnston. La liste des personnes sélectionnées a été publiée le 30 décembre dernier. Monsieur Bélanger recevra son insigne de l’Ordre du Canada au cours d’une cérémonie officielle d’investiture qui sera tenue à Rideau Hall, à Ottawa, en 2016.

Via Rail se départit de sa dernière gare au Kamouraska

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a conclu une entente de principe avec Via Rail en vue d’être propriétaire de la gare se trouvant sur son territoire.

Je commerce ICI rejoint plus de 50 commerçants

Cinquante-cinq commerçants de La Pocatière se sont donné rendez-vous au Centre Bombardier, le 6 janvier sous le thème Je commerce ICI! C’est à l’initiative des commerçants de la 4e avenue, en collaboration avec la Ville de La Pocatière et Développement économique La Pocatière que l’événement a été rendu possible. L’objectif de la rencontre visait à dresser un portrait de la situation commerciale de la ville, dans son ensemble.

La municipalité L’Islet en mode séduction au Salon de l’habitation

Les 15, 16 et 17 janvier prochain, au Centre des Congrès de Lévis, la municipalité de L’Islet participera au Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches. Cette dernière fera partie des 70 exposants présents pour l’événement.

Pascot entre dans une nouvelle ère

Sous le thème La nouvelle ère de Pascot, 22 équipes se disputeront les honneurs dans les catégories Bantam B, Midget B, Midget A et Midget BB, du 22 au 24 janvier, au Centre sportif de Saint-Pascal et au Centre Bombardier de La Pocatière, pour quelques parties. Cette 38e édition a fait le bonheur des organisateurs. Public au rendez-vous et équipes régionales en finale sont en partie responsables de cet élan d’enthousiasme.

Un succès pour le Snow Fête de Saint-Cyrille

Encore cette année, l’événement Snow Fête a été un grand succès. De nombreux visiteurs sont venus festoyer et faire une randonnée en snowmobile. Les gens ont également apprécié la présence de M. Jean-Yves Bélanger, fondateur de Moto-Ski, avec une partie de sa collection de motoneiges et films illustrant ses débuts. La nouvelle activité du vendredi soir, le Méga Zumba, a réchauffé la foule et a donné le rythme à cette fin de semaine de festivités.

Feu d’origine électrique à Rivière-Ouelle

Un feu d’origine électrique survenu le 12 janvier en après-midi a nécessité une intervention de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest. Les pompiers ont mis à maîtriser le feu.

Une ambulance termine sa course dans un terre-plein

Les mauvaises conditions routières occasionnées par la neige abondante sont visiblement à l’origine de la sortie de route d’une ambulance en provenance du Témiscouata, le 13 janvier en après-midi, à la hauteur de Saint-Pacôme.

Une distinction pour Dre Émilie Pelletier

Une résidente en médecine de l’Unité de médecine familiale (UMF) de Trois-Pistoles, Dre Émilie Pelletier, native de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, s’est vue décerner, le 12 mai dernier, une double distinction par la Faculté de médecine de l’Université Laval.

La Pocatière conserve ses quatre fleurons

Non seulement la ville de La Pocatière a-t-elle conservé ses quatre fleurons dans le cadre du programme horticole Les Fleurons du Québec, mais elle a même amélioré sa cote en obtenant 802 points comparativement à 726.

L’appel outre-mer entendu

Le 20 décembre 2015, Renaude Samson et Carole Corson, opérant la Résidence des Bois-Francs de Mont-Carmel, lançaient un appel Facebook à la planète entière. Objectif : recevoir des cartes postales à l’attention de leurs neuf résidents, de partout dans le monde. Près de 60 cartes postales ont été reçues de l’Asie, de l’Australie, de l’Europe, de l’Amérique.

Un dixième anniversaire gâché par le vent

Un couple originaire de la Suisse et propriétaire du Ranch Grain de Selle a reçu un cadeau empoisonné de Dame nature, dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier, alors que le dôme de leur manège équestre s’est effondré sous le poids du vent.

Les Gauloises offrent une bonne performance à la Coupe de l’est du Canada

Les Gauloises de l’ITA et du Cégep La Pocatière ont offert une bonne performance lors de leur participation à la Coupe de l’est du Canada 2016 en division 2 qui se déroulait du 8 au 10 janvier. Malgré les défaites du vendredi face à F.X.-Garneau (18-25 et 20-25), équipe gagnante du tournoi, et Édouard-Montpetit (19-25 et 20-25), les volleyeuses pocatoises ont livré de belles batailles et ont eu le meilleur contre leurs adversaires du lendemain : Dawson (25-10 et 25-21) et Ottawa (25-15 et 25-13).

410 spectateurs à la 2e partie des étoiles

La foule était au rendez-vous, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, pour regarder évoluer les joueurs étoiles de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux, lors d’un match amical et d’épreuves d’habileté.

Victoire des Royaux du Kamouraska à Matane

Les Royaux Atome B du Kamouraska sont repartis vainqueurs du Tournoi provincial Denis Labrie de Matane. En finale, les Royaux ont vaincu Matane par la marque de 4-2. Tout au long du tournoi, les Royaux auront compté plus de 20 buts, devançant de cinq buts leurs plus proches rivaux, les Mariniers du Littoral.

Dre Raphaelle Paradis honorée

Dre Raphaelle Paradis, pharmacienne native de Saint-Pascal a reçu le prix Lundbeck Canada pour la meilleure moyenne de cheminement lors de la cérémonie de reconnaissance et d’excellence de la faculté de pharmacie de l’Université Laval le 28 novembre. C’est la 4e année consécutive qu’elle se mérite ce prix, s’étant maintenue au 1er rang de sa cohorte tout au long de ses études. Elle fait d’ailleurs partie de la première cohorte à terminer le doctorat de 1er cycle en pharmacie à l’Université Laval et à pouvoir utiliser le titre de Docteure en pharmacie.

Le projet de nouvelle construction à Est-Nord Est suit son cours

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le projet de construction d’un nouvel édifice pour le Centre d’artistes Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli. La municipalité cède le terrain et le bâtiment à l’organisme.

Un camion incendié sur l’autoroute

Un camion semi-remorque a pris feu un peu avant 12 h, le 21 janvier, sur l’autoroute 20 ouest à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Stéphane Dubé honoré pour ses 25 ans de service

La Ville de La Pocatière a souligné les 25 ans de service et l’engagement exceptionnel de monsieur Stéphane Dubé au sein du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière en lui remettant une montre de qualité.

Un prix en Espagne

Le film de Chantal Caron, Glace, Crevasse et Dérive, a remporté un prix de création en Espagne.