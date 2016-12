Revue de l’année 2016 – FÉVRIER

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les Arts de la scène lancent une campagne de financement

Les Arts de la scène de Montmagny lancent une campagne de financement dont l’objectif est de 100 000 $. Ce montant servira à la construction de la Salle Promutuel Assurance dans l’ancien cinéma Lafontaine.

Des élèves participent au Parlement des jeunes

Quatre élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont participé au Parlement des jeunes 2016, du 20 au 22 janvier. En prenant part à cette simulation parlementaire, ils se sont initiés au rôle des élus. Photo : Justine Lévesque, députée du Lac-Saint-Jean, Alec Vaillancourt, député de Drummond-Bois-Franc tous deux originaires de Saint-Pascal, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. Florence Doray, députée de Duplessi, originaire du Cap-Saint-Ignace, Olivier Leclerc, député de Pointe-aux-Trembles, originaire de Saint-Philippe-de-Néri et Valérie Dufour, enseignante au collège en histoire.

Le Cégep cède sa collection d’œuvres d’art à la Fondation

Mme Marie-Claude Deschênes, alors directrice générale intérimaire et directrice des études au Cégep de La Pocatière et monsieur Gaston Côté, président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, signent une entente en vertu de laquelle, le Cégep de La Pocatière cède sa collection d’œuvres d’art à la Fondation du Cégep de La Pocatière.

Ma Maison Logique contribuera au développement d’un éco quartier

L’entreprise kamouraskoise Ma Maison Logique, spécialisée, entre autres, dans la conception et la construction de mini-maisons, collaborera à la réalisation d’un éco quartier dans la municipalité de L’Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve voit le jour

Promutuel Assurance du Littoral et Promutuel Assurance du Lac au Fjord sont maintenant regroupés sous une seule et même entité, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

Des parents offrent une Fête d’hiver aux enfants de Saint-Roch

En réponse à la fermeture temporaire de la Station plein air, des parents bénévoles de l’École de la Marée-Montante ont travaillé à la tenue d’Une journée d’hiver à la Seigneurie des Aulnaies.

Saint-Pamphile recevra La petite séduction

Après L’Islet, Saint-Pacôme, Kamouraska et Mont-Carmel, on apprend que Saint-Pamphile sera la cinquième municipalité de Kamouraska-L’Islet à recevoir la populaire émission La petite séduction de Radio-Canada, animée par l’humoriste Dany Turcotte. La personnalité accueillie : Marie-Claude Barrette.

L’équipe de judo de La Pocatière se démarque

C’est le dimanche 24 janvier que se tenait à Beauport la finale régionale des Jeux du Québec en judo. Le club Judo-La Pocatière était représenté par neuf athlètes dans les catégories U -12, U -14 et U -16. Le jeune Ludovick Bélanger, ceinture orange/verte, 11 ans, a démontré une supériorité à tous les niveaux pour remporter tous ses combats avec une facilité déconcertante.

La Voix lui tourne le dos

Les Kamouraskois étaient sûrement nombreux à regarder l’émission La Voix lors du passage de la chanteuse de Mont-Carmel Rose Dionne. Malgré sa solide performance, les quatre coachs Ariane Moffatt, Éric Lapointe, Pierre Lapointe et Marc Dupré ne se sont pas retournés.

Norbert Morin : nouvelle fonction

Monsieur Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, s’est vu attribuer, le 3 février dernier, les fonctions d’adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux.

Acier Léger Experts a le vent dans les voiles

L’entreprise Acier Léger Experts, spécialisée dans les ossatures en acier léger, est en mode expansion. Phase 2 d’un bloc appartement à Saint-Pascal, contrat à Montréal et récents développements sur le marché américain, rien ne semble arrêter la jeune entreprise kamouraskoise.

Promo Plastik achète son principal compétiteur

Bonne nouvelle pour les membres-propriétaires de Promo Plastik, Coopérative de travailleurs à Saint-Jean-Port-Joli. L’entreprise vient de faire l’acquisition des actifs de Payge International Inc., son principal compétiteur en province, a appris Le Placoteux.

LHCS – Le Placoteux : fin de la saison régulière

Les derniers matchs de la saison régulière dans la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux sont venus confirmer la domination du Plastique Moore de Saint-Damien. Les Seigneurs demeurent deuxième au classement, malgré une victoire et une défaite au cours du week-end.

Un nouveau festival qui marie la musique et la bière

Un nouveau festival voit le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Le 27 août prochain, de midi à minuit, au Domaine de Gaspé, musique, bière, bouffe et camping seront les mots d’ordre de Bivouak’ Alooza.

La Fête d’hiver couronne ses gagnants

Les sculpteurs et festivaliers ont dû braver le froid pour participer aux activités de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Au volet international, l’équipe de Valloire en France a reçu le Prix du jury pour son œuvre Illusions. L‘équipe du Canada a reçu le Prix du public pour son œuvre Comme si je t’avais tricoté. Dans le volet provincial, l’équipe des Laurentides a reçu le Prix du jury pour Quand l’art prend vie. Le Prix des artistes ainsi qu’une Mention spéciale du jury ont été remis à l’équipe de la Montérégie pour Tempête monstre.Le Prix du public a été décerné à l’équipe représentant Saint-Jean-Port-Joli et composée de Gaétan, Amélie et Jérôme Bourgault pour Amour glacial.

Un nouveau nom pour le Musée François-Pilote

À la suite d’un processus de réflexion amorcé en 2011, le Musée François-Pilote de La Pocatière devient le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation. Plusieurs projets sont sur la table à dessin pour les prochains mois.

Odéi Bilodeau Bergeron avec la Chapelle de Québec

La soprano Odéi Bilodeau Bergeron, native de Sainte-Louise, a été choisie pour faire partie du chœur de la Chapelle de Québec sous la direction du réputé maestro Bernard Labadie.

L’ITA à la croisée des chemins

La récente lettre ouverte de l’ancien directeur général de l’ITA – Campus La Pocatière, M. André Simard, a relancé le débat autour de l’avenir de l’institution. Pendant que le milieu s’impatiente, le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, affirme avoir l’écoute du ministre Pierre Paradis.

L’homme derrière les jumelles

Observateur d’oiseaux depuis 40 ans, c’est dans le plus grand secret que Claude Auchu conservait le fruit de ses observations. Depuis 2011, il partage sa passion au grand public sur son blogue, Les oiseaux de la région de La Pocatière.

Les Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent remis au Kamouraska

Pour la 2e fois depuis que le concours existe, les Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent seront remis dans le Kamouraska. Les neuf trophées mettront en valeur les projets et les efforts réalisés dans les huit MRC.

Claude Turgeon tire un bilan positif de la saison régulière

Malgré une assistance un peu moindre que l’an dernier lors des matchs présentés en saison régulière, le président de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux, M. Claude Turgeon, se dit satisfait des résultats observés.

Les choristes français de retour au camp musical

Quarante-sept choristes français et suisses ont séjourné au Camp musical de Saint-Alexandre pour vivre leur passion pour le chant choral. Quatorze choristes québécois se joignent à eux. De plus, le Camp musical Saint-Alexandre (CMSA) annonce que le Festival International Eurochestries au Kamouraska sera de retour pour une deuxième année, du 14 au 20 août prochain.

Centraide dépasse son objectif

La Campagne 2015 de Centraide KRTB a dépassé son objectif de 3 %, amassant sur son territoire la somme de 310 147 $, ce qui assure le soutien pour les 40 œuvres de bienfaisance soutenues par l’organisme.

Persévérance scolaire : des élèves en adaptation scolaire chez Espace Bois

Un intéressant partenariat entre la toute jeune entreprise Espace Bois et l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal permet à des adolescents en adaptation scolaire d’effectuer des stages exploratoires à l’extérieur des murs de l’école.

Un sixième Relais pour la vie à La Pocatière

Le Relais pour la vie est de retour à La Pocatière pour une sixième édition, dans la nuit du 4 au 5 juin. Réunies à l’occasion de la première rencontre des capitaines d’équipes, le 15 février dernier, les organisatrices sont très optimistes face aux objectifs fixés cette année.