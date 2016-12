Revue de l’année 2016 – DÉCEMBRE

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le Café Azimut recommandé dans le Guide Michelin

Le Café Azimut de La Pocatière avait le privilège de figurer dans le dernier guide vert Michelin consacré au Québec, aux côtés de trois autres établissements entre Lévis et Rimouski.

100 dons de sang pour un homme de Saint-Pascal

Un record de générosité était établi par M. Denis Lamarre qui réalisait son 100e don de sang à vie, lors de la plus récente collecte d’Héma-Québec tenue au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.

Une microbrasserie pour accompagner d’autres microbrasseries

Une nouvelle microbrasserie, Le Labo — Solutions Brassicoles, décidait de miser sur la recherche et l’innovation, dans le but de développer sa propre gamme de produits, mais également pour accompagner ses semblables du milieu brassicole.

La Poissonnerie Lauzier s’installera à Saint-Jean-Port-Joli

Dès le printemps 2017, la Poissonnerie Lauzier de Kamouraska s’installera à Saint-Jean-Port-Joli. Cette expansion était rendue possible en raison de l’acquisition de la Poissonnerie Port-Jolie.

Tommy Chouinard président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2017

La Fondation André-Côté annonçait que son président d’honneur pour la septième édition du Défi Vélo André-Côté était M. Tommy Chouinard, ambulancier et propriétaire des Ambulances Chouinard de La Pocatière.

Un pas de plus vers le championnat canadien pour le judoka Jasmin Bélanger

L’athlète de 14 ans de La Pocatière et membre de l’Équipe-Élite Dynaco, Jasmin Bélanger, prenait de plus en plus la route vers le championnat canadien avec un autre podium lors du Tournoi Espoir des Deux-Montagnes.

Une entreprise de fabrication de meubles à partir de skis recyclés

François Boucher, un enseignant en éducation physique à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, donne, nous faisait découvrir, avec trois de ses élèves, l’entreprise Ski’s’récup qui offre une seconde vie à des paires de skis désuets, en les utilisant dans la confection de différents types de meubles.

Thibault GM se relocalisera sur la route 132

Le concessionnaire Thibault GM, qui a actuellement pignon sur rue à La Pocatière sur la route 230, annonçait qu’il se relocalisera sur la route 132, voisin des Impressions Soleil, non loin du restaurant McDonald’s, dans un bâtiment neuf qui sera construit en 2017.

Cégep de La Pocatière : des élèves de bioécologie développent un circuit écotouristique

Une quinzaine d’étudiants de troisième année en Techniques de bioécologie développaient un parcours écotouristique au Kamouraska, dans le cadre de leur cours Interprétation de la nature.

Un colis contenant des biopsies livré six jours en retard

Une glacière qui contenait une trentaine d’échantillons de biopsies prélevées à l’hôpital de La Pocatière n’aboutissait pas le à Rivière-du-Loup, comme prévu, pour être analysées. En cours de transport vers Québec, où est situé le centre de distribution, la boîte perdait ses étiquettes.

La Fondation Vagabond appuie le Havre des femmes

Pour une 15e année consécutive, la Fondation Vagabond dénonçait la violence faite aux femmes et aux enfants en remettant 1485 $ au Havre des femmes de L’Islet, fruit de sa loterie annuelle.

Résolution de conflit entre les quadistes, les motoneigistes et la ville de La Pocatière

Les motoneigistes et quadistes réussissaient à convaincre la Ville de La Pocatière de leur redonner le droit de passage sur le terrain de l’ancien aréna.

L’Épicerie Chez Daniel dénonce la SAQ

Agence SAQ depuis 2013, l’Épicerie Chez Daniel de Mont-Carmel dénonçait les conditions de partenariats imposées par la société d’État, dans une lettre ouverte envoyée au quotidien Le Devoir. Quelques jours plus tard, elles pouvaient faire entendre leur point de vue lors d’une rencontre avec les dirigeants de la SAQ.

Kamouraska Chrysler : 10 000 $ à une famille de Saint-Pascal

À quelques jours de Noël, le concessionnaire Kamouraska Chrysler de Saint-Pascal, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb conseil 10 086 de Saint-Pacôme/Saint-Gabriel et la Fondation Mobilis remettaient la somme de 10 000 $, afin qu’elle se dote d’un nouveau véhicule qui leur permettra de transporter adéquatement le jeune Félix, 8 ans, souffrant de paralysie cérébrale.

Saint-Alexandre et Saint-Roch-des-Aulnaies au sommet de l’indice de vitalité économique

Saint-Alexandre au Kamouraska et Saint-Roch-des-Aulnaies dans L’Islet faisaient bonne figure au sein du palmarès de l’indice de vitalité économique conçu par l’Institut de la statistique du Québec pour les besoins du ministère des Affaires municipales.

Succès sans précédent pour l’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet

Lancée au début de novembre, la deuxième campagne de l’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet rencontrait énormément de succès, récoltant quatre fois plus de noms d’enfants dans le besoin que l’année précédente.

BDPoc : un premier salon de la BD au Cégep de La Pocatière

Les amateurs de bande dessinée étaient comblés lors de la tenue d’un premier salon de la BD au Mistook du Cégep de La Pocatière. Une première à La Pocatière, au Bas-Saint-Laurent et même à l’échelle collégiale, à travers le Québec.

Suivre les traces de maman Yvette

Sylvie Potvin, une entrepreneure originaire de La Pocatière, mettait sur pied une fondation qui a pour but de parrainer de jeunes Africains pour leur donner accès à l’éducation. Nommée en l’honneur de sa mère, Mme Yvette Michaud-Potvin, la Fondation Maman Yvette permet actuellement à 36 petits Sénégalais de fréquenter l’école publique, et cela, depuis septembre dernier.

Lac Saint-Pierre : des riverains prennent leur lac en main

Les riverains du Lac Saint-Pierre à Mont-Carmel et différents intervenants réussissaient à faire une différence sur la qualité de l’eau de leur lac, et cela, après diverses interventions réalisées au courant des dix dernières années.

Décès de l’artiste Suzanne Laurendeau

L’artiste Suzanne Laurendeau, native de Saint-Jean-Port-Joli, décédait à Québec, où elle demeurait, le 20 novembre dernier.

Un blogue de voyages vante les mérites de la région de L’Islet

C’est au tour de la région de L’Islet, plus particulièrement le lac Trois-Saumons et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli de se distinguer par leurs beautés et leurs attraits sur le blogue de deux voyageuses de la région de Québec.

1200 $ pour la Maison de la famille de la MRC de L’Islet

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile remettaient un chèque de 1 200 $ à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet. Ce don, avec ceux d’autres généreux donateurs, devait permettre de distribuer des paniers de Noël dans tout L’Islet-Sud pour les familles moins favorisées.

Coule pas chez nous finaliste au Prix Action David Suzuki

La fondation Coule pas chez nous, présente partout au Québec, mais dont le siège social est situé à Mont-Carmel, se retrouvait parmi les dix finalistes du Prix Action David Suzuki qui vise à encourager les initiatives ayant un impact concret et positif dans leur communauté.

Saint-Pacôme reprend les actifs de la Station Plein-Air

La Municipalité de Saint-Pacôme résiliait le bail consenti à l’OBNL qui s’occupait de la Station Plein-Air et devait maintenant continuer les paiements de la dette à long terme d’un prêt octroyé en 2005 par la Caisse Desjardins.

Saint-Pascal met en demeure l’instigateur d’une pétition en ligne

La Ville de Saint-Pascal faisait parvenir une mise en demeure à M. Dany Lévesque, propriétaire de l’entreprise Acier Léger Experts, après que ce dernier ait lancé une pétition en ligne réclamant le congédiement de M. André Lacombe, directeur de l’urbanisme et des services techniques.

Club Lions de La Pocatière : le traiteur transforme gratuitement la dinde pour les paniers de Noël

Chez Lévesque traiteur, un nouveau service offert dans la région depuis peu, contribuait à bonifier les paniers de Noël réalisés par le Club Lions de La Pocatière en transformant gratuitement les dons de dinde reçu par l’organisme.

L’atelier du père Noël s’installe à l’APHK

Cinq membres de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, APHK, s’étaient transformés en lutins du père Noël pour fabriquer une foule d’objets originaux à partir de matériaux recyclés. (APHK)

Saint-Roch-des-aulnaies adopte sa politique famille et des aînés

La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies adoptait sa politique municipale de la famille et des aînés 2017-2019. Elle était le résultat de l’implication et du dynamisme de plusieurs citoyens depuis 2014.

Des centaines d’enfants au Salon des métiers et professions

Ils étaient des centaines d’enfants, venant de partout sur le territoire de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, à visiter le salon des métiers et professions, le 6 décembre dernier, au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.

Près de 150 convives au 2e souper annuel de Promotion Kamouraska

Près de 150 convives se déplaçaient au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour participer au deuxième souper annuel de Promotion Kamouraska.

Des travaux majeurs à la salle Les Générations

La municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth réalisait des travaux majeurs de rénovation à sa salle municipale Les Générations. Essentiellement, ils concernaient la cuisine, le système de chauffage et les toilettes.

Roméo Bouchard réagit à la candidature de Rambo

Le résident de Saint-Germain et auteur des livres «Constituer le Québec» et «Survivre à l’offensive des riches» réagissait dans Le Devoir à la candidature du syndicaliste de la Côte-Nord Bernard Gauthier, mieux connu sous le surnom de Rambo. Ce dernier endossait les couleurs du parti des Sans parti-Citoyens, un mouvement politique dans lequel Roméo Bouchard s’était investi par le passé.

La Conférence équestre du printemps à Rivière-du-Loup et Saint-Pascal

Après quatre éditions couronnées de succès, la Conférence équestre du printemps confirmait son retour pour un 5e rendez-vous, à Rivière-du-Loup et Saint-Pascal, du 22 au 24 avril prochains.

Jacques Charest veut faire chanter les gens

Natif du Bas-Saint-Laurent, Jacques, retraité, veut mettre sa passion pour la musique au service des personnes âgées en organisant des karaokés dans les CHSLD et résidences sans but lucratif.

Roche à Veillon : Nancy Bernier prend la barre du théâtre d’été

La comédienne, metteure en scène et directrice artistique, Nancy Bernier, devenait la nouvelle productrice du théâtre d’été de la Roche à Veillon de Saint-Jean-Port-Joli.

Des conférences matinales très courues

Mises en place il y a déjà trois ans, les conférences matinales mensuelles de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’Auberge Cap Martin, attiraient de façon régulière plus d’une cinquantaine de personnes de 55 ans et plus.

Des meubles faits de bois de pianos recyclés

Victor Pelletier, qui restaurait son 100e piano récemment, présentait également ses petits meubles réalisés à partir de pianos recyclés dans son atelier de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Diocèse de Sainte-Anne : cinq prêtres célèbrent 50 ans de prêtrise

Cinq prêtres du Diocèse de Sainte-Anne de La Pocatière célébraient cette année 50 ans de prêtrise. Il s’agissait des abbés Paul Bélanger, Jean-Paul Caron, Marcel Coulombe, Marcel Lamonde et Jean-Paul Martin.

Le diocèse de Sainte-Anne plus couvert en cas d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière n’aura plus de couverture d’assurance s’il devait indemniser de potentielles victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé avant 1995.

Un prix pour l’abbé Odilon Hudon

Connu pour les différentes fonctions qu’il a occupées au sein du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’abbé Odilon Hudon recevait le 9 novembre dernier, au Château Beaumont, un Prix Porteur de Flambeau, à l’occasion du 27e Gala d’Excellence de l’Association des camps du Québec (ACQ), pour implication au sein du Camp Canawish à Rivière-Ouelle.

Le traitement mécanobiologique des déchets ciblé par la MRC de L’Islet

Une des options ciblées par la MRC de L’Islet afin d’atteindre les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le traitement mécanobiologique des déchets, était retenue et fera l’objet d’un projet pilote en 2017.

30 ans pour Trans-Apte

Plusieurs partenaires étaient réunies, lors d’un 5 à 7 à Saint-Pascal, pour souligner les 30 ans du service de transport collectif Trans-Apte.

Saint-André veut moins de maringouins et de mouches noires

Un comité de citoyens, reconnu par le conseil municipal, se penchera sur des solutions pour qu’il y ait moins de maringouins et de mouches noires sur le territoire de Saint-André-de-Kamouraska.

Rendez-vous manufacturier et de l’innovation

À Montmagny se déroulait le premier Rendez-vous manufacturier et innovation. Trente-cinq intervenants de différents ministères étaient sur place pour offrir leurs conseils d’experts dans le domaine de l’innovation auprès des entreprises manufacturières.

Résistance dans la fusion du service incendie de Saint-Roch-des-Aulnaies

La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies ne comptait pas revenir sur sa décision de fusionner son service incendie avec La Pocatière, et ce, malgré l’opposition de plusieurs de ses pompiers.

Un Damasien dans la peau de Joe Dassin

Jeape Careno, un résident de Saint-Damase-de-L’Islet, produisait, avec sa conjointe Kokia, un spectacle à grand déploiement en hommage à Joe Dassin, dans lequel il personnifie le célèbre chanteur français.