Revue de l’année 2016 – AVRIL

Crédit photo : Courtoisie

Les mémoires de monsieur Bonsang

Professeur et homme de théâtre, André Bonsang a rédigé son autobiographie. L’ouvrage, intitulé Chasse aux trésors, se décline en cinq volumes qui totalisent 1 850 pages. Deux copies des cinq volumes ont été remises aux Archives de la Côte-du-Sud, à La Pocatière, et au Musée de la mémoire vivante, à Saint-Jean-Port-Joli.

Un public conquis à 25 Guitares en fête

Le samedi 26 mars, la Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentait sa septième édition de 25 Guitares en Fête. Près de 200 personnes ont assisté ce soir-là à une belle rencontre de 25 guitaristes qui ont présenté en solo, en duo et en quatuor de magnifiques prestations de tous les genres musicaux.

Les anciens Canadiens attirent la foule

Les anciens joueurs des Canadiens de Montréal ont toujours la cote auprès du public. Le Centre Bombardier de La Pocatière était plein pour les voir évoluer contre l’équipe de Groupe coopératif Dynaco. L’événement soulignait les 50 ans de la coopérative.

Des sacs en cravates au profit du Relais pour la vie

Deux voisines s’amusent à confectionner des sacs à souliers et des sacs à vin à partir de cravates ramassées à gauche et à droite. Une fois leur projet terminé, elles remettront l’argent de leurs ventes au Relais pour la vie de la Fondation canadienne du cancer.

Défi-Vélo André-Côté

Pour sa sixième édition, l’organisation du prochain Défi-Vélo André-Côté espère accueillir 165 cyclistes participants et amasser 50 000 $ le samedi 2 juillet.

Les étudiants ont remporté leur pari

Le cri d’alarme des étudiants du programme de Technique en Bioécologie du Cégep de La Pocatière a été entendu. 11 000 signatures ont été amassées en support aux milieux naturels et espèces animales et végétales.

La friperie Namasté

En vue de poursuivre son implication pour une meilleure acceptation de la diversité corporelle, Léa Bissonnette-Lavoie a eu l’idée de créer une friperie dans son école comme projet intégrateur de 5e secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Des tours guidés généalogiques au Kamouraska

Des tours guidés généalogiques verront le jour au Kamouraska, projet qui s’inscrit dans le cadre du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.

Vers une banque de terres agricoles au Kamouraska

La MRC de Kamouraska mettra en place une banque de terres agricoles disponibles à la vente ou à la location. Son but : favoriser l’établissement de la relève et lutter contre le phénomène d’accaparement des terres agricoles.

Deux champions provinciaux en judo

Plus de 700 judokas s’étaient inscrits championnat provincial de Judo-Québec, à Victoriaville, dont certaines catégories comptant pour la sélection au championnat canadien. L’équipe Élite-Dynaco du Club Judo-La Pocatière avait sept représentants et quatre sont revenus avec une médaille au cou. Charles Vermette et Olivier Michaud ont remporté l’or.

Un sprinter de 71 ans remporte deux médailles à Montréal

Yvon Ouellet, un sprinter âgé de 71 ans, a remporté la médaille d’argent au 60 m sprint et la médaille d’or au 200 m, le 19 mars dernier à Montréal. M. Ouellet, de Saint-Alexandre, courait dans les catégories vétéran, 50 ans et plus, dans le cadre des Championnats provinciaux qui se déroulaient au Centre Claude-Robillard.

Le diocèse se tourne vers la Colombie

Pour compenser la diminution du nombre de prêtres, plusieurs diocèses au Québec se tournent vers l’accueil de prêtres étrangers. Celui de Sainte-Anne n’échappe pas au mouvement. D’ici 2017, cinq prêtres colombiens pourraient venir grossir ses effectifs.

Centre multifonctionnel

L’Islet réfléchit à la construction d’un centre multifonctionnel de 10 000 pi2. Un projet de 2,5 M$. Il devrait créer un sentiment d’appartenance plus grand au sein de la population issue des paroisses de Saint-Eugène, L’Islet-sur-Mer et L’Isletville.

Un mur d’escalade dans l’église

Parvis Saint-Germain, un nouvel OBNL en création, cherche à relancer l’église de la paroisse autour d’un projet novateur et audacieux, qui comprendrait notamment un mur d’escalade intérieur.

Entrepreneuriat à l’honneur

Une centaine d’élèves et d’entrepreneurs ont pris part à la 2e présentation de l’Expo-entrepreneuriat des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Ils ont pu présenter leur projet d’entreprise et répondre aux questions des visiteurs.

Distinction pour Bernard Bélanger

Dans le cadre de la deuxième édition de l’Expo-entrepreneuriat, M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, a reçu la distinction honorifique de grand ambassadeur de l’entrepreneuriat.

Un gymnase tout neuf

Les élèves de l’école Saint-François-Xavier de L’Islet disposent désormais d’un gymnase tout neuf qui a été inauguré le 5 avril. Ce projet est l’aboutissement de huit années de démarches et d’efforts. Il offre une surface de jeu de 15 m par 24 m.

Un avenir incertain

À l’approche de leur 50e anniversaire, l’avenir n’a jamais été aussi incertain pour les cadets de l’Air du Kamouraska. Devant les inscriptions à la baisse et une diminution du fonds de fonctionnement, le commandant de l’Escadron 761, le capitaine Claude Lauzier, sonne l’alarme.

Entreprises récompensées

Le 1er avril dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 17 lauréats de la 31e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Plusieurs sites ou attractions de L’Islet ont remporté un ou des prix. L’Auberge des Glacis de L’Islet a remporté trois prix. D’autres prix sont allés à la Seigneurie des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies, le Moule à sucre de Saint-Jean-Port-Joli, les Studios Vacances Marchant de Bonne Heure de L’Islet et le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile.