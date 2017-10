Retour sur les Journées de la culture

Crédit photo : Courtoisie

Les 29 et 30 septembre derniers se tenaient les Journées de la culture au Kamouraska.

C’est sous le thème du patrimoine maritime qu’artistes et citoyens se sont réunis sur le site de la Pointe-aux-Orignaux de Rivière-Ouelle pour vivre différentes activités en lien avec la pêche à l’anguille, patrimoine important pour le Kamouraska.

Vendredi, près de 50 personnes ont pris part à une activité de pêche à l’anguille avec Messieurs Rémi Hudon et Simon Beaulieu des Trésors du fleuve. Le Kamouraska est le seul endroit au Québec où se pratique encore la pêche à l’anguille.

« S’inspirer des particularités du territoire et tenir des activités sur des lieux emblématiques comme la chapelle et le secteur du quai de Rivière-Ouelle permet aux artistes de créer des moments exceptionnels », a commenté M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

La création intitulée « L’anguille sonore » des artistes Josée Bourgoin et Tom Jacques a séduit les visiteurs et retenu l’attention des enfants. Parmi les autres activités, notons les ateliers de peinture collective avec Marie-Chloé Duval, de bricolage avec Émilie Rondeau, un mini concert de saxophone avec Sophie Poulin de Courval et un spectacle de magie avec Loïc Breuzin.

Les fermières ont fait découvrir leur savoir-faire notamment par des techniques de tricot étonnantes comme le tricot au doigt, le tricot au bras, le tricot avec des broches géantes ou encore de la dentelle aux fuseaux, en plus d’avoir préparé une exposition de coussins et des drapeaux sous le thème du patrimoine maritime.

Afin de revivre les Journées de la culture 2017 au Kamouraska, une vidéo a été créée et est mise en ligne sur YouTube.

Ces activités étaient soutenues financièrement par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.