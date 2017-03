Retour sur la Soirée Chasse et Pêche de Saint-Cyrille

Crédit photo : Courtoisie

La 17e édition des soirées de film chasse et pêche de Saint-Cyrille fut une fois de plus un succès. Une qualité de films incroyable, des participants attentifs, intéressés et en continuelle interaction avec une prestation hors du commun de Daniel Gilbert et Norman Byrns qui ont diverti et fait rire aux larmes ce bel auditoire.

Près de 600 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des deux représentations qui se tenaient au Centre des Loisirs de Saint-Cyrille les 10 et 11 mars derniers.

Malgré le fait que Saint-Cyrille est le plus petit endroit où la tournée s’arrête, il est le seul à tenir deux représentations et également le seul à travers la province à offrir aux adeptes présents la chance de mériter des prix totalisant plus de 19 000 $.

Les gagnants des grands prix de ces soirées furent M. Dominic Coté de Drummondville qui a remporté une arme à feu et M. Alain Rancourt de Saint-Cyrille qui s’est vu offrir une arbalète. Ces deux grands prix furent attribués grâce à la collaboration du magasin Pronature L. Bouffard Sports de Montmagny.

Deux autres grands prix d’une valeur de 1400 $ chacun furent remportés par Mme Martine Fortin et Mme Mona Heppel de Montmagny. Ces dernières se sont mérité un voyage de pêche pour quatre personnes à la réputée Pourvoirie Domaine Orégnac.

Les recettes de ces deux représentations totaliseront encore cette année plus de 8000 $. Des projets pour l’été 2017, dont le raccordement aux nouvelles infrastructures municipales ainsi que l’amélioration du terrain de balle, seront réalisés a même les sommes d’argent amassées.

Les dates du 9 et 10 mars 2018 sont déjà fixées pour la 18e édition.