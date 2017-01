Retour au jeu prometteur pour les Gauloises

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe féminine de volleyball collégial de l’ITA et Cégep de La Pocatière est de retour au jeu depuis le début janvier et ses récents résultats sont forts encourageants pour le reste de la saison.

Les Gauloises ont tout d’abord pris part à la Coupe de l’Est du Canada les 6, 7 et 8 janvier derniers avec pour but de démontrer qu’elles seraient beaucoup plus compétitives dans la 2e moitié du calendrier du RSEQ. Elles ont relevé avec brio leurs objectifs en terminant au 2e rang de leur section dans la ronde préliminaire avec une fiche de deux victoires et une défaite. Elles se sont inclinées par la suite en 8e de finale face aux Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy par les pointages de 18-25 et 23-25.

« L’équipe a nettement progressé depuis décembre, la qualité du jeu collectif s’est grandement améliorée, les filles sont plus stables et surtout beaucoup plus agressives sur le terrain. On a le sentiment que la confiance a commencé à faire son nid et je pense que c’est ce qui nous permettra maintenant de gagner des matchs, non plus seulement des manches » de confier l’entraîneur Michel Pelletier.

Le 21 janvier dernier, les Gauloises recevaient quatre équipes dans un tournoi invitation afin de finaliser leur préparation pour le 4e tournoi de leur circuit qui aura lieu au gymnase de la Polyvalente La Pocatière le 4 février prochain. Les Gauloises ont également bien fait lors de cette compétition laboratoire, notamment en défaisant les Dynamiques de Sainte-Foy par les pointages de 25-12 et 25-22 et en jouant ensuite les troubles fêtes face aux Pionnières du Cégep de Rimouski dans un match âprement disputé qui s’est terminé à l’avantage de l’équipe rivale par les pointages de 19-25, 25-23 et 10-15.