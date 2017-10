Retour des activités Accro de la Techno

Crédit photo : Courtoisie

Lancé en 2015, le projet Accro de la Techno aura permis de rejoindre plus de 800 jeunes lors de sa première année d’opération, dont 600, lors de la journée Accro de la Techno tenue le 24 novembre 2015.

Après une pause d’une année, les activités sont de retour et se déploient en quatre volets différents dont la Journée Accro de la Techno qui aura lieu le 23 novembre 2017 au centre culturel de Cap-Saint-Ignace. Près de 800 jeunes de 10 à 15 ans, provenant des écoles des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup, y sont attendus.

Accro de la Techno c’est aussi des ateliers dynamiques réalisés en classe, des trousses pédagogiques et des conférences. Présentement, deux ateliers sur l’électricité sont proposés aux élèves de 5e et 6e années du primaire alors que deux autres ateliers, visant les élèves de 1re et 2e secondaires, seront offerts en 2018. Concernant les trousses pédagogiques, quatre sont en développement et seront bientôt disponibles.

Finalement, au cours de l’année 2018, certains partenaires industriels prononceront des conférences dans les classes afin de sensibiliser les jeunes aux sciences et à la technologie. Accro de la Techno compte ainsi rejoindre plus de 1 700 jeunes au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Toutes ces activités sont offertes gratuitement grâce à l’implication de nombreux collaborateurs dont : La Commission scolaire de la Côte-du-Sud, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, La MRC de Montmagny, Mallette, Telus, Ressorts Liberté, Bombardier, Prelco, Ouellet Canada, Les Industries Desjardins, Amisco, la Compagnie Normand, Rousseau, Maibec, Garant et Solutions Novika.

Les écoles peuvent s’inscrire à la journée Accro de la Techno ou faire une demande d’atelier sur le site internet suivant : accrodelatechno.ca.