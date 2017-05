Résultats financiers 2016 de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous une ambiance de coopération que la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska a présenté sa 7e assemblée générale annuelle. La performance financière de la Caisse en 2016 a permis de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 340 493 $ à ses membres et à la collectivité, que ce soit 13 418 $ sous forme de commandites et dons, 134 657 $ par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu ou 179 000 $ par le versement de ristournes.

Afin de souligner les engagements financiers de la Caisse dans sa communauté, les organismes ayant reçus des sommes d’argent sous forme de dons, commandites et de fonds d’aide au développement du milieu ont été invités à recevoir un certificat de reconnaissance. « La Caisse se fait une priorité de redonner dans chacune des huit municipalités qu’elle dessert », a précisé Mme Solange Morneau, présidente du comité dons et commandites et fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse.

« En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 734 000 $. Bien que positifs, ces résultats nous obligent à agir avec prudence. Nous devrons donc poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos attentes, tout en tenant compte de la capacité financière de votre caisse à les offrir », a déclaré le président de la Caisse M. Pierre Leclerc.

« Grâce à la constitution d’un Fonds de développement de 100 M$, annoncé par le président du Mouvement Desjardins, les caisses de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs ayant des retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à enrichir la vie des personnes et des communautés », a-t-il poursuivi.