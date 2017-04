Résidence Sainte-Hélène : Ginette Landry coupable de voies de fait sur une de ses résidentes

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La propriétaire de la Résidence Sainte-Hélène de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Ginette Landry, a plaidé coupable à un chef d’accusation de voies de fait contre une personne âgée de sa résidence.

Elle a été condamnée à une absolution conditionnelle et à une probation d’un an et elle devra faire un don de 800 $ à un organisme du Kamouraska.

Selon CIMT, le geste qui a été reconnu par Mme Landry est un épisode où elle a bousculé la marchette d’une résidente entre le 1er septembre 2014 et le 25 février 2016. Cette résidente souffrait de multiples problèmes de santé, dont l’Alzheimer, et faisait des crises de démences.

Son employée, Sylvie Dumais est actuellement en procès pour voies de fait contre deux résidentes, procès qui se poursuit le 27 avril. Yves Tardif, le conjoint de Ginette Landry et également accusé de voies de fait, attend la date de son procès.

Rappelons qu’un feu a forcé la relocalisation des aînés en février 2016. Quelques jours plus tard, une enquête policière était menée concernant des cas de maltraitance envers les résidents. Des accusations de voies de fait ont été déposées contre les trois personnes. La résidence est fermée depuis.