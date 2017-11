René Laverdière élu préfet de la MRC de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Les membres du conseil de la MRC de L’Islet ont procédé, lors de la séance du 22 novembre 2017, à la nomination de M. René Laverdière, maire de Saint-Adalbert, au poste de préfet. Il succède ainsi à M. Jean-Pierre Dubé, préfet de 2013 à 2017. Les élus de la MRC ont unanimement exprimé leur confiance en M. Laverdière pour diriger l’organisation pour les deux prochaines années.

« Je suis honoré de la confiance que mes pairs m’accordent ce soir en me confiant le poste de préfet. J’aborde ce nouveau défi avec enthousiasme et je vous assure que j’accomplirai mon mandat en y mettant mes talents, mes connaissances et mon énergie », a déclaré le nouveau préfet.

M. Laverdière, d’abord conseiller de 1987 à 2001 et maire de Saint-Adalbert depuis 2001 a occupé le poste de préfet suppléant au cours des quatre dernières années. Il est le premier maire de Saint-Adalbert à être nommé à la préfecture de la MRC de L’Islet. Directeur d’usine chez Maibec pendant 40 ans, M. Laverdière a pris sa retraite en 2016.

« Les régions qui vont se démarquer au cours des prochaines années sont celles qui sauront innover et travailler davantage ensemble. C’est dans cette philosophie que je compte travailler pour les prochaines années », a indiqué M. Laverdière.

Préfet suppléant

M. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, a quant à lui été nommé préfet suppléant par ses collègues. Celui-ci compte une grande expérience dans le monde municipal : conseiller municipal de 1988 à 1999, maire de 1999 à 2003 et à nouveau conseiller de 2013 à 2017. M. Caron agit aussi à titre de directeur général de la Ferme-école Lapokita. Le préfet suppléant, choisi parmi les maires et mairesses, remplit les fonctions du préfet en son absence. Son mandat est d’une durée d’un an renouvelable.

L’ensemble des élus ont profité de l’occasion pour souligner et remercier M. Jean-Pierre Dubé pour sa contribution à la MRC à titre de maire de Saint-Jean-Port-Joli, de préfet suppléant pendant huit ans et de préfet pendant quatre ans.