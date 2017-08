Rencontre littéraire sur Tintin

Crédit photo : Courtoisie

Tous deux journalistes à l’image de Tintin, Marie-Claude Ducas et Maurice Gagnon parleront de l’influence de leur héros dans leur choix de carrière le samedi 19 août prochain, de 13 h 30 à 15 h, à la bibliothèque Mathilde-Massé de Saint-Pacôme.

Marie-Claude Ducas pratique le journalisme depuis plus de 20 ans. Elle a été rédactrice à l’Infopresse pendant 12 ans, en plus d’être journaliste au Devoir, et collaboratrice aux magazines L’actualité, Châtelaine, Sélection du Reader’s Digest, et Québec Science.

Mme Ducas est l’auteure de la biographie Jacques Bouchard : le créateur de la publicité québécoise, publiée chez Québec-Amérique. On peut également la suivre à l’émission RDI Matin week-end, où elle intervient régulièrement sur des sujets d’actualités. En 2014, elle a collaboré au documentaire de Jean-Philippe Duval et de Benoit Godbout, qui était consacré à Tintin.

Maurice Gagnon exerce la profession de journaliste depuis plus de 30 ans. Entre 2000 et 2016, il a publié cinq livres dont trois romans policiers, un roman à saveur historique et un recueil d’événements oubliés sur la Côte-du-Sud. Il a écrit pour le théâtre et signe l’enquête théâtrale déambulatoire présentée cet été.

Toute la population est invitée à être présente lors de cet échange. Cette rencontre littéraire gratuite se tiendra dans le cadre de la journée Bougeons à Saint-Pacôme.