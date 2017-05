Rencontre avec le ministre Gaétan Barrette

Crédit photo : Maxime Paradis

Dès 14 h 50, les membres du comité consultatif Mes soins restent ici, composé de trois citoyens et de six professionnels de la santé, rencontreront le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette.

Lors du passage du comité à l’Assemblée nationale, mercredi dernier, une liste de faits préoccupants lui a été donnée en main propre. La proposition d’ordre du jour du comité tournera essentiellement autour des huit points de la même liste qui lui avait été transmise

Suite à la rencontre avec le ministre, il y aura un point de presse avec les représentants du comité Mes soins restent ici, devant l’entrée principale de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.