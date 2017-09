Rénald Bernier présente une équipe paritaire

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-PASCAL — Le candidat à la mairie de Saint-Pascal, M. Rénald Bernier, a fait connaître les six candidats conseillers de l’équipe Vision Saint-Pascal avec qui il souhaite poursuivre les projets entamés au cours des quatre dernières années. Il s’agit d’une équipe paritaire qui compte autant d’hommes que de femmes.

Deux membres de l’équipe actuelle, Mme Marjolaine Émond et M. André Laforest ont choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat. M. Bernier les a remerciés pour leur travail avant de présenter les deux nouveaux candidats, Mme Céline Langlais et M. Jean Caron. Mme Langlais est bien connue dans les milieux de l’éducation et communautaire. Administrateur au Mouvement Desjardins, M. Caron a aussi fait sa marque au sein des clubs à vocation caritative, a fait valoir M. Bernier.

Les quatre autres conseillers en place, Mmes Francine Soucy et Isabelle Chouinard et MM. Rémi Pelletier et Réjean Pelletier solliciteront, eux, un nouveau mandat.

Rénald Bernier dresse un bilan positif des quatre dernières années, convaincu d’avoir « développé un partenariat encore plus serré avec les organisations du milieu, autant du côté des gens d’affaires que de celui des nombreux comités à valeur sociale, communautaire, culturelle et loisirs de la ville. » Cette approche, dit-il, en outre, a contribué à maintenir un climat de confiance à Saint-Pascal.

Ces résultats, ajoute le maire sortant, sont « le fruit du travail de toute une équipe qui partage une vision commune du développement de la ville. »

Lors de l’annonce de sa candidature, le 30 août dernier, M. Bernier a mentionné parmi les dossiers qu’il compte mettre sur sa table de travail pour un 3e mandat, ceux de la réfection du centre communautaire et de la création d’un nouveau développement résidentiel.

Selon M. Bernier, Saint-Pascal « se démarque plus que jamais tant à l’échelle de la MRC qu’à celle du Bas-Saint-Laurent et du Québec » et c’est « la volonté d’Équipe Vision Saint-Pascal de continuer dans ce sens [afin] d’assurer une présence active à toutes les tables pour défendre les intérêts de la population pascalienne. »

En terminant, M. Bernier remercie sa famille et particulièrement son épouse Jacynthe pour son appui et sa patience.