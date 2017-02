Rénald Bernier invite les députés fédéraux à défendre les communautés forestières

Crédit photo : Courtoisie

Le maire de Saint-Pascal, M. Rénald Bernier, a profité d’une mission à Ottawa, les 7 et 8 février derniers, pour inviter l’ensemble des députés fédéraux du Québec à prendre fermement fait et cause pour les communautés forestières du Québec.

M. Bernier faisait partie d’une délégation d’une dizaine de maires siégeant au Comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui étaient de passage sur la colline Parlementaire dans le cadre des négociations en cours entre le Canada et les États-Unis pour conclure un nouvel accord sur le bois d’œuvre résineux.

Rénald Bernier a rappelé l’importance de l’enjeu du bois d’œuvre pour l’économie du Kamouraska et de toute la région du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-du-Sud à l’occasion de rencontres avec les députés québécois, les chefs des principaux partis politiques et les dirigeants de l’Association des producteurs forestiers du Canada.

Réalités spécifiques

M. Bernier a également insisté pour qu’un nouvel accord entre le Canada et les États-Unis tienne compte des réalités forestières spécifiques du Québec.

« Alors que la menace d’imposition de tarifs douaniers sur le bois d’œuvre québécois et canadien par les États-Unis s’avère de plus en plus imminente, c’est l’avenir de l’ensemble du secteur forestier et des communautés québécoises qui en dépend qui est aujourd’hui menacé », a, en outre, déclaré le maire de Saint-Pascal.