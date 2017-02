Remplissage de produits sanitaires : deux entreprises s’allient pour créer un système « Unique »

Crédit photo : Courtoisie

Métro Plus Lebel et Produits Sanitaires Unique de La Pocatière ont mis en commun leurs idées et spécialités pour créer « La Fontaine », un système unique de distribution de produits, tels du savon et du liquide à vaisselle. Un geste écologique, économique et un bel exemple de maillage entre entrepreneurs d’une même région.

Patrick Bérubé de Produits Sanitaires Unique avait déjà plusieurs idées en tête pour mettre sur pied un tel système. Simon Lebel de Métro Plus Lebel voulait pour sa part offrir ce service à sa clientèle.

« Tout naturellement, on s’est rencontré et on a décidé d’aller de l’avant avec ce projet, qui s’est concrétisé très rapidement », raconte Patrick Bérubé.

En novembre dernier, après avoir mis leurs idées en commun, l’équipe de Produits Sanitaires Uniques a commencé à développer son système. « Ce que l’on voit habituellement, ce sont des contenants de 20 litres couchés sur le côté avec une valve. On voulait aller plus loin », ajoute M. Bérubé. En peu de temps, l’équipe a conçu un distributeur qui a fière allure et qui peut offrir jusqu’à 10 produits. Depuis le 2 décembre, Métro Plus Lebel de La Pocatière en propose quatre : savon à main, corps, cheveux, lessive, tout usage et liquide à vaisselle.

Le défi fut ensuite celui de la mise en service de l’appareil pour une expérience client agréable. C’est pour quoi un prix unique a été déterminé. « Le client amène son contenant vide préalablement lavé au comptoir de la courtoisie. On y appose une étiquette correspondant au poids de son contenant, ce qui évite d’y retourner à chaque fois. Le remplissage se fait en libre-service. Un geste écologique et économique », indique Patrick Bérubé.

Maillage

Au-delà de ce service dorénavant offert aux clients, les entrepreneurs retiennent surtout le travail fait en commun par deux entreprises locales. « Tous les employés des deux côtés ont mis leur grain de sel. On a vraiment vu que l’union fait la force ». Simon Lebel ajoute que développer et investir dans un tel projet étaient dans la lignée des valeurs de l’entreprise, soit la récupération, le compostage, l’éclairage LED et la récupération de chaleur par les réfrigérateurs. « Depuis les fêtes, on peut voir que c’est très apprécié. On a aussi mis une boîte à idées pour réfléchir aux six autres produits qui pourraient être offerts », dit-il.

Quant à Produits Sanitaires Unique, ce premier pas est définitivement une belle vitrine pour l’entreprise qui souhaite commercialiser son système à plus grande échelle.