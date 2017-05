Relâche pour le souper-bénéfice pour la Société de gestion de la Rivière Ouelle

Crédit photo : Photo tirée du Facebook Saumon Rivière Ouelle SGRO.

À l’aube d’une nouvelle saison de pêche au saumon atlantique, la Société de gestion de la Rivière Ouelle (SGRO) se retrouve avec un conseil d’administration pratiquement composé de nouveaux administrateurs. Pour cette raison, il fut décidé que le souper-bénéfice annuel allait faire relâche.

Le souper-bénéfice annuel de la SGRO est une véritable tradition à Saint-Pacôme, mais cette année, il n’aura pas lieu. « Un gros travail de recrutement d’administrateurs a été fait ces derniers mois par les anciens membres du conseil d’administration. Pour cette raison, l’énergie n’était pas au rendez-vous pour organiser un souper-bénéfice et c’est fort compréhensible », d’expliquer la nouvelle présidente, Mme Nathalie Joannette.

Toutefois, ce n’est que partie remise puisque les nouveaux administrateurs ont bien l’intention de ramener l’événement l’an prochain.

Début de la pêche

Sur la rivière Ouelle, c’est le 15 juin prochain que débutera la pêche au saumon atlantique. Comme par les années précédentes, les gens sont invités à s’inscrire au poste d’accueil situé à l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme, entre 8 h et 12 h et 15 h et 17 h, 7 jours sur 7. Il est également possible de le faire par téléphone au 418 852-1377 selon le même horaire.

Bientôt, un nouveau logo accompagnera un nouveau site internet pour la SGRO et il sera possible pour les pêcheurs de s’inscrire sur le web. « On vient également de lancer une page Facebook, Saumon Rivière Ouelle SGRO, qu’on veut rendre très interactive en partageant des informations sur la rivière, les captures et plein d’autres choses », de mentionner la présidente.

Nettoyage

Soucieuse de l’environnement de la rivière Ouelle, la SGRO organise également une corvée de nettoyage des sentiers et des rives de la rivière, le samedi 13 mai prochain. Les gens intéressés sont attendus dès 8 h au stationnement associé à la fosse de La Cavée. Pour informations, contactez Luc Martin au 418 860-5145.