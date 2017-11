Réjean Lemieux président d’honneur de la 7e Cérémonie de remise des diplômes du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le Cégep de La Pocatière confie la présidence d’honneur de la 7e Cérémonie de remise des diplômes à monsieur Réjean Lemieux, diplômé du cégep ayant poursuivi ses études en administration des affaires et en sciences comptables à l’Université Laval.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. Lemieux fait carrière en certification et en performance organisationnelle chez Mallette depuis 1994 et est devenu associé en 2007. Il a développé l’expertise de la performance organisationnelle au sein de son organisation en offrant les services de coût de revient, coaching, croissance PME et objectif profit. Il est également parmi les initiateurs du Prix de la relève Mallette, un concours visant à reconnaître les talents des jeunes et des futurs entrepreneurs sur le territoire de Montmagny-L’Islet.

Il a aussi eu la chance de revenir au Cégep de La Pocatière comme enseignant dans le volet Entrepreneuriat en formation continue. C’est d’ailleurs lui qui a développé le cours « Compréhension des états financiers – volets 1 et 2 ».

Originaire du Cap-St-Ignace, M. Lemieux est très impliqué dans la communauté. Il est actuellement le président du Club Richelieu de Montmagny. Dans les dernières années, il a aussi été impliqué, entre autres, dans le concours Face aux dragons, les Fêtes du 325e anniversaire de Cap-St-Ignace, le Tournoi Opti Pee-Wee de Montmagny, les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis et la campagne majeure de financement de la Fondation de l’Ordre des CMA.