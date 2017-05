Regroupés pour notre hôpital

Crédit photo : Maxime Paradis

Le dimanche 7 mai en après-midi nous étions conviés à prendre part à la marche assurant la sauvegarde des soins de santé de base à notre Centre Hospitalier.

Inspiré par le grand nombre de marcheurs, s’étant mobilisés à cette noble cause, un sentiment d’optimisme m’envahit soudain. Sur place, après avoir entendu la liste des coupures gouvernementales, un certain désabusement me rappelle une réalité inquiétante. Celle d’un ministre de la Santé devenu une personnalité perturbante semblable au parti qu’il représente. On ne peut partager une vision administrative aussi mauvaise dans les circonstances. Tout ceci lié à une gestion déficiente laissant peu de succès à d’éventuels changements…. S’inspirant ainsi d’une formation politique qui cafouille depuis son élection dans l’improvisation voire la médiocrité, souvenons-nous que l’austérité mise en place par ce gouvernement nous rappelle une forme de stoïcisme ravivant la fermeté, l’indifférence face aux événements imposés.

Curieux quand même qu’à l’occasion de créer un système destiné à garnir les coffres du parti libéral, on devienne soudainement hyper efficace et performant.

J’ai l’impression que cette formation politique se nourrit du mépris de ceux qui osent contester ce qui leur est imposé. Difficile de se trouver en communion d’esprit avec ce style d’administration en matière de santé. Le premier ministre Couillard veut mater l’opposition des gens qui les ont élus et ne cesse de rabâcher qu’il faut parler au présent. Derrière lui se succèdent des réalités peu reluisantes qu’il a de la difficulté à faire oublier et que l’opposition tente de lui rappeler.

Je me permets d’espérer que la rencontre avec le ministre Barrette et nos représentants locaux portera la double tâche de nous rassurer puis nous fournir l’occasion de revendiquer des services auxquels nous avons droit en permanence. Reste maintenant au ministère de la Santé à changer sa manière de faire en redonnant à la population de notre région des services essentiels compte tenu du personnel qualifié que nous possédons sur place. Les Pocatois et résidents de la région immédiate regroupant un bassin important d’individus ont droit à un règlement équitable en corrigeant cette décision initiale et rien de moins.

Pierre Sasseville, La Pocatière