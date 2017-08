Reconstruction pour la ferme Rayon d’Or

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

La ferme Rayon d’Or de Kamouraska, qui a été la proie des flammes le 25 avril dernier, sera reconstruite. C’est ce que confirmait M. Steve Moreau, copropriétaire, à CIMT.

Lui et son frère Serge sont actuellement dans l’attente des résultats de l’analyse des assureurs sur la conformité des plans de la nouvelle structure.

Réputée pour la génétique de ses vaches holsteins, la ferme Rayon d’Or se distinguait sur le circuit des expositions agricoles à travers le Québec et le Canada depuis que les frères Moreau s’étaient portés acquéreur de l’entreprise en 1998.

Lors de l’incendie, c’est un troupeau d’une centaine de vaches qui a péri dans les flammes. L’entreprise produisait et vendait également plus de 2000 embryons par an.