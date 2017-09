Recherche de gibier : Deux passionnés à votre service avec leur fidèle compagnon

Vous avez réussi à faire venir un orignal ou un chevreuil suffisamment près pour pouvoir effectuer un tir. Suite au tir, l’animal prend la poudre d’escampette et malgré une recherche minutieuse, vous n’arrivez pas à le retrouver. Rien n’est perdu, vous pouvez faire affaire avec un conducteur de chien de sang qui vous donnera un sérieux coup de main pour retrouver votre gibier.

Dans la région, deux passionnés de recherche de gibiers, accompagnés de leur chien dressé spécialement pour accomplir cette tâche, offrent leur service pour vous prêter main-forte afin retrouver votre gibier. Il s’agit de Patrick Alexandre et Isabelle Beaulieu. À deux, ils ont effectué plus de 150 recherches sur le terrain dans toutes sortes de conditions climatiques à la recherche d’un orignal, d’un chevreuil et même d’un ours tirés à l’arc, à l’arbalète ou à la carabine. J’ai moi-même eu la chance d’assister à quelques reprises à des recherches du genre et c’est vraiment impressionnant de voir travailler le chien et de constater la complicité qui existe entre lui et son maître.

Comme se plait à dire le président fondateur de l’association des conducteurs de chien de sang du Québec Yves Martineau, si votre gibier est blessé mortellement, les chances de le retrouver avec un chien de sang sont plus qu’excellentes. L’important, c’est de ne pas contaminer inutilement l’endroit où était positionné le gibier lors du tir. Ainsi, le chien pourra partir plus facilement sur sa trace. Si après quelques heures de recherche, vous ne retrouvez pas votre gibier, il est préférable de faire affaire avec un conducteur de chien de sang comme Patrick ou Isabelle le plus tôt possible.

Avec leur expérience et après analyse des indices laissés au sol, ceux-ci pourront évaluer la stratégie à adopter pour maximiser les chances de retrouver votre trophée. Je vous suggère fortement de garder sur vous les coordonnées de ces deux conducteurs de chien de sang. Qui sait, ce seront peut-être eux qui couronneront de succès votre saison de chasse!

Pour connaître la liste complète des conducteurs de chiens de sang du Québec, visitez le www.accsq.com