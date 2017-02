Recensement 2016 : diminution de population dans Kamouraska-L’Islet

Les MRC de L’Islet et de Kamouraska ont enregistré une baisse de leur population entre 2011 et 2016, selon les plus récentes données du recensement canadien. Très peu de gains ont été enregistrés au sein des grandes municipalités.

Au Kamouraska, la population est passée de 21 492 résidents en 2011 à 21 073 en 2016. Une variation de -1,9 %.

Dans L’Islet, la variation est de -3,9 % entre 2011 et 2016. Ainsi, la MRC a vu sa population diminuer de 18 517 à 17 798 habitants l’an dernier.

Variations par municipalités

Parmi les plus grosses municipalités de la région, mentionnons qu’elles observent toutes une baisse de leur population, à l’exception de Saint-Jean-Port-Joli, qui compte maintenant 3407 âmes, une hausse de 3,1 % par rapport à 2011.

Ailleurs, l’ampleur de la diminution varie. À La Pocatière, la population glisse de 4266 à 4120 habitants en 2016, une baisse de 3,4 %. À Saint-Pascal, la population a pratiquement fait du surplace, passant de 3490 à 3468, une variation d’à peine -0,6 %.

La municipalité de L’Islet, qui frôlait les 4000 habitants en 2011 voit maintenant sa population diminuer à 3827.

Saint-Pamphile, dans L’Islet-Sud, enregistre une des plus fortes diminutions de la région, passant de 2685 personnes à 2400 en cinq ans, une variation de -10,6 %.

Les résultats complets peuvent être consultés sur le site de Statistiques Canada à http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm.