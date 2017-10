Réal Fontaine au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de l’exposition « C’était des instants si beaux, j’en ai cueilli parfois », le vendredi 3 novembre à 17 h en présence de l’artiste Réal Fontaine. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand foyer débutera le 3 novembre et se poursuivra jusqu’au 20 décembre.

C’est en 1990 que Réal découvre le plaisir de tenir un pinceau. Ce simple geste s’est rapidement transformé en véritable passion. Il a eu la chance de connaître de bons, talentueux et généreux maîtres qui l’ont aidé à trouver sa manière de faire. N’ayant aucune ligne directrice, tout est dans le plaisir et l’étincelle du départ. Chaque tableau vient d’un coup de cœur pour une scène ou pour un portrait. « L’essentiel pour moi est le chemin et non l’arrivée, mes tableaux se forgent avec le temps », confiait-il.