Raymond Chabot Grant Thornton donne un coup de main à Moisson Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Pour une 1re année, les employés de Raymond Chabot Grant Thornton de La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli participaient à une journée communautaire en prêtant main-forte à l’organisme Moisson Kamouraska.

Au total, 18 employés et associés ont aidé au nettoyage, au tri des marchandises, à la transformation alimentaire, au chargement et au déchargement des camions de livraison, etc. Selon la directrice générale de l’organisme, Mme Mireille Lizotte, cette aide a probablement permis d’épargner deux semaines de travail aux employés et aux bénévoles de Moisson Kamouraska.« On a souvent du bénévolat corporatif durant les paniers de Noël, par exemple, mais rarement à ce moment-ci de l’année. Pourtant, on a des besoins toute l’année », indiquait-elle.

De son côté, la directrice de Raymond Chabot Grant Thornton à La Pocatière, Mme Audrey Lavoie, mentionnait que cette journée était fort inspirante pour toute l’équipe et qu’ils allaient assurément participer à une autre du genre l’an prochain.