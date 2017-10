Raymond Allard à Saint-André

Crédit photo : Courtoisie

La maison culturelle Armand-Vaillancourt invite la population au spectacle du guitariste-auteur-compositeur-interprète Raymond Allard le 28 octobre 19 h.

Il nous présentera son dernier album Guitare/Celtic, des mélodies d’Irlande & d’Écosse, et il nous offrira ses chansons originales aux rythmes et aux couleurs du monde avec ses trois guitares et harmonicas.

L’or est sur la route; c‘est un spectacle acoustique où des personnages émergent, des intrigues se révèlent.

L’album Guitare/Celtic a été enregistré en région et comprend 15 pièces, d’Irlande et d’Écosse, du 18e siècle. Le guitariste est parfois accompagné par les flûtes irlandaises de Vincent Lacroix de Saint-Onésime.

Preneur de son et matriçage, Martin Morais; enregistré au studio Allégro à Saint-Pacôme. Productions CaissyAllard. Pour information : www.raymondallard.com.