Ras L’Bock dans le Top 12 du journal Voir

Crédit photo : Photo tirée du Facebook de Ras L’Bock.

L’année 2016 a visiblement été l’année de la consécration pour la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli, qui récolte une fois de plus les honneurs à l’échelle provinciale en figurant dans le palmarès du journal Voir consacré aux 12 microbrasseries québécoises qui ont marqué l’année 2016.

L’information, diffusée par le blogueur Pierre-Luc Gagnon sur le site internet du Voir, a été relayée sur la page Facebook de la microbrasserie port-jolienne, le 2 janvier dernier.

Dans ce palmarès, qui regroupe 14 microbrasseries québécoises, dont 12 présentées sous forme de « top » et deux autres catégorisées comme « révélation de l’année » et « mention d’honneur », Ras L’Bock se classe en neuvième place avec son IPA (La Solution) que le blogueur qualifie de « révélation ». « Leur distribution est restreinte, mais quand ça se rend jusqu’à chez vous, tu t’en rappelles! Tout ce qu’ils touchent se transforme en or liquide », écrivait Pierre-Luc Gagnon, tout en dégustant leur Black IPA (Turbo Max Plus).

En réponse à ce nouvel éloge de leurs produits, Ras L’Bock mentionnait sur son Facebook : « On vous promet que ce sera pas moins bon en 2017! »