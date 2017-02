Ras L’Bock et Tête d’Allumette recommandés par TonBarbier.com

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Ras L’Bock et Tête d’Allumette retiennent l’attention du blogueur Gabriel Houle du site internet TonBarbier.com, qui suggère de déguster un de leur produit lors de la Nuit blanche de Montréal, un événement consacré aux meilleures microbrasseries québécoises, du 2 au 4 mars prochains.

Dans le top 5, Gabriel Houle suggère notamment la Bitumineuse Assemblage en cinquième position, une bière brassée par la microbrasserie Ras L’Bock. « Fait à 50% d’une bière vieillie et 50% de bière jeune, ce Stout américain est affiné en barriques de rhum et de bourbon ayant contenu préalablement du sirop d’érable naturel. Quoi dire de plus? Ah oui… ça va partir très vite », peut-on lire.

Mention honorifique

À défaut de se classer dans le top 5, la microbrasserie Tête d’Allumette reçoit tout de même une mention d’honneur pour sa Blanche Tête et les sept grains, une blanche florale au riz basmati. « Devrais-je spécifier que les chances de trouver toutes ces bières en épicerie se rapprochent d’à peu près 0,1%? Je ne peux donc que te conseiller de réserver un moment (ou deux) durant la première fin de semaine de mars afin de vivre une expérience que vous ne serez pas près d’oublier », concluait-il.