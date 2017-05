Quatre centres de services de Desjardins ferment leurs portes dans L’Islet-Sud

Crédit photo : Courtoisie

La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres fermera quatre centres de service à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Tourville et Saint-Marcel. Cette décision, annoncée lors de la récente assemblée générale annuelle de la coopérative, sera effective à partir du 9 juin prochain.

C’est la faible utilisation des services comptoirs dans ces municipalités qui a motivé cette décision du conseil d’administration. Selon le directeur général par intérim, M. Marcel Vallières, à peine 1 % des membres utilisaient les services comptoirs dans ces quatre municipalités. «Pour être sur le seuil de la rentabilité, il faut minimalement 1500 transactions au comptoir. La municipalité la plus achalandée avait 300 transactions par mois», expliquait-il.

Néanmoins, Marcel Vallières insiste sur le fait que ce n’est pas la rentabilité qui est derrière cette décision. «On ne cherche pas à augmenter notre rentabilité. À l’heure actuelle, on la juge bonne, saine et raisonnable», précisait-il.

«Pour être sur le seuil de la rentabilité, il faut minimalement 1500 transactions au comptoir. La municipalité la plus achalandée avait 300 transactions par mois»

Internet

Depuis quelques années, l’augmentation du nombre de transactions réalisées sur Internet et les appareils mobiles est en constante augmentation chez Desjardins. À la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, on parle de 90 % de toutes les transactions faites par les membres qui sont maintenant réalisées sur Accès-D. Les guichets automatiques (6 %) et les comptoirs (4 %) se partagent le reste.

Il va s’en dire que la coopérative entend bien continuer à encourager ce mouvement. C’est pourquoi elle entend offrir de la formation et de l’accompagnement auprès des aînés, une clientèle souvent plus récalcitrante à faire usage des nouvelles technologies pour ses transactions. «Autrement, on a un service téléphonique qui est disponible toute la journée sur nos heures d’ouverture et les gens peuvent faire toutes leurs transactions en collaboration avec un préposé au bout du fil, à l’exception de retraits en argent comptant. Le service est en place depuis un an et le taux de satisfaction est très élevé», d’expliquer M. Vallières.

Guichets automatiques

Aucun des quatre points de service ne possédait de guichets automatiques. Avec leur fermeture, la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres appréhende plus de retraits dans les commerces de ces municipalités, lors d’achats. C’est pourquoi Marcel Vallières mentionnait que des rencontres ont été effectuées avec des propriétaires de dépanneur de ces municipalités pour leur assurer davantage de soutien. «On sent déjà une belle ouverture de leur part», indiquait-il.

Sur tout son territoire, la Caisse ne possède actuellement que trois guichets automatiques, deux à Saint-Pamphile et un à Sainte-Perpétue. Dès le début de 2018, ces guichets automatiques seront remplacés par des versions plus performantes avec de nouvelles fonctionnalités. «Par contre, on en retirera un à Saint-Pamphile. On a évalué le nombre de transactions et il n’est pas justifié d’en conserver deux», de conclure Marcel Vallières.