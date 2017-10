Quand synergie entrepreneuriale et synergie sociale se rencontrent

Crédit photo : Courtoisie

C’est à l’initiative conjointe de M. Yoland Bélanger et ses deux nouveaux partenaires, Mme Brigitte Jobin et M. Francis Bédard, partenaire de Groupe Synergies services financiers, qu’un événement-bénéfice a été présenté le 3 juin à la Salle municipale de Saint-Pamphile. Il comportait la présentation de ces deux nouveaux entrepreneurs récemment installés dans la municipalité, ainsi qu’une conférence donnée par M. Pierre Daigle et Mme Élaine Anctil.

La totalité de la somme recueillie par la vente de cartes à 10 $ était consacrée au soutien de trois causes qui tenaient à cœur aux organisateurs. Un quart du montant sera réservé au fonds d’Horisol pour M. David Bélanger en attente d’une greffe du cœur, un 2e quart pour l’Association des traumatisés crâniens et la moitié restante pour la Maison d’Hélène, projet de résidence accompagnant les personnes en fin de vie dans la région de Montmagny-L’Islet.