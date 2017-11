Quand le Jardin de la Marguerite prend des airs d’épouvante à Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

Décoré et animé spécialement pour la soirée de l’Halloween par le Comité Floralies, le Jardin de la Marguerite a troqué son charme horticole habituel par une ambiance électrisante le 31 octobre dernier.

L’amusement de plus de 200 visiteurs récompensait les nombreuses heures de travail des bénévoles. Les bénévoles du Comité Floralies ont tout mis en place pour créer une ambiance unique : musique, animaux grandeur nature, statues terrifiantes, épis de maïs, etc. En soirée, ce sont les membres du Comité de la Famille et des Aînés qui étaient sur place pour remettre des friandises, des bracelets lumineux et du chocolat chaud.

Ville Saint-Pamphile remercie les bénévoles des deux comités impliqués pour les décorations et pour l’accueil chaleureux réservé aux enfants, malgré le temps frisquet. Pour les jeunes de Saint-Pamphile, faire un petit crochet dans le Jardin de la Marguerite devient un moment privilégié de la fête de l’Halloween, puisque d’une année à l’autre, la formule se renouvelle.