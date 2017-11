Protection des berges et arboretum près de la rivière Kamouraska

Crédit photo : Maurice Gagnon

Les berges de la rivière Kamouraska ont été réaménagées dans le secteur du Camp Richelieu à Saint-Pascal afin de contrôler l’érosion et l’apport en sédiment.

Dans le passé, l’organisme OBAKIR tenait au camp Richelieu des activités de sensibilisation sur la vie aquatique avec les élèves des différentes écoles. Au fil du temps, l’érosion des berges a rendu l’exercice dangereux, a expliqué le président d’OBAKIR, monsieur Rémi Pelletier, lors de l’inauguration, mercredi dernier.

Avec le financement du Programme fédéral d’infrastructure communautaire de Canada 150 et de la ville de Saint-Pascal, propriétaire du site, OBAKIR a réalisé deux plateformes de bois donnant accès à la rivière en toute sécurité. De plus, explique, la directrice générale d’OBAKIR, Véronique Dumouchel, 200 mètres de sentiers ont été construits pour que les visiteurs puissent apprécier le site tout en évitant que le piétinement répété provoque la dégradation des berges.

Madame Dumouchel a souligné que l’organisme avait planté une série de végétaux indigènes aux endroits présentant une érosion sévère. Ils contribuent au maintien des berges par leur enracinement profond et leur capacité à tolérer les sols humides. Un arboretum d’arbustes fruitiers vient bonifier le projet.

Madame Dumouchel a mentionné le partenariat de Parc Bas-Saint-Laurent, Arbre-Évolution et Total-fabrication.

Coûts

Dans son ensemble, le projet représente un investissement de 17 500 $. Le gouvernement du Canada a investi 8 750 $. La contribution de la ville de Saint-Pascal est de 5 000 $. 4000 $ en argent et en nature ont été investis par OBAKIR.

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup, OBAKIR a comme mission « d’assurer la concertation, la planification et la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de développement durable et de gouvernance participative. » Selon le maire de Saint-Pascal, monsieur Rénald Bernier ce projet est un bel exemple de ce que l’OBAKIR peut faire pour les municipalités riveraines. Le site est accessible sur réservation.