Propulse ta voix lance un appel aux candidats

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le concours Propulse ta voix est de retour. La période d’inscription est en cours et se terminera le 22 octobre prochain. Les 90 premières personnes inscrites passeront une audition à l’aveugle. Aucun démo requis.

Le lancement a eu lieu lundi au Camp musical de Saint-Alexandre où se déroule le concours. Le producteur, monsieur Éric Côté, a présenté les quatre coachs de cette année, Valérie Boivin, une ancienne candidate de Star Académie, en 2005, Priscillia Quirion, participante en 2015 de l’émission La Voix (équipe d’Isabelle Boulay), Jason Guerrette, participant à Star Académie en 2012 et Francis Gallant, ex-candidat de Trois-Pistoles en chansons.

Le concept de Propulse ta voix s’inspire de celui des émissions La Voix et La Voix junior. Les auditions à l’aveugle se dérouleront les 28 et 29 octobre. Elles permettront de choisir 40 finalistes, dix pour chaque coach. Ils auront la chance de participer à une formation de quatre heures avec leur coach le 10 novembre. Les quarts de finale se tiendront le 11 novembre. Après cette étape, les 200 finalistes choisis passeront en demi-finale le 12 novembre en après-midi. La grande finale aura lieu en soirée.

Monsieur Côté invite la population à venir assister à ces prestations, depuis le début des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale. C’est le meilleur moyen, dit-il, de voir le talent des participants, qui n’ont rien à envier à ceux des émissions télévisées. Le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, croit lui aussi que « c’est un bel événement pour faire valoir leurs talents. »

Éric Côté a rappelé la participation importante du Camp musical de Saint-Alexandre et a annoncé la conclusion de partenariats avec les entreprises du milieu : Olivier Kamouraska Chrysler, de Saint-Pascal, la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, de Saint-Alexandre, la COOP de Saint-Alexandre et Base 132 de La Pocatière. Des bourses seront remises aux gagnants. Le grand gagnant aura droit aussi à un enregistrement professionnel au Studio Desjardins du Camp musical.

Pour plus d’information : www.canalartistes.com.