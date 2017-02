Promotion des Arts de la scène

Crédit photo : Courtoisie

MONTMAGNY – Les Arts de la scène de Montmagny vous proposent différentes promotions pour la Saint-Valentin. Deux billets, un bouquet et des chocolats pour les spectacles de Dominique Hudson, Couples du Ballet Ouest de Montréal et Bears of Legend. Pour les amoureux d’opéra : 2 pour 1 pour La Traviata (23 avril) et d’autres surprises encore.

Découvert en 2012, Dominique Hudson mettra de la chaleur dans la froidure de l’hiver avec ses rythmes latins, le samedi 11 février à 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Six danseurs interprètent les différents visages du couple à travers musique, mouvement et effets multimédia. Venez voir Couples de Ballet Ouest de Montréal, le dimanche 12 février à 15 h à la salle Edwin-Bélanger.

Bears of Legend

Ne ratez pas le spectacle de Bears of Legend, le vendredi 17 février à 20 h, à la salle Promutuel Assurance. Par le son des instruments folkloriques, les harmonies de voix tonales et les rythmes valsant du classique, le groupe offre un spectacle fort en émotions dans une superbe mise en scène.

Côté cinéma, Le jour des patriotes, relatant l’attentat au marathon de Boston en 2013, sera présenté le mardi 7 février 13 h 30 et 19 h 30 et le mercredi 8 février 19 h 30. Dès le samedi 11 février, jusqu’au 16 février, voyez Les figures de l’ombre et l’histoire d’une équipe de femmes noires employées par la NASA.