Des projets de rénos innovants et inspirés d’œuvres d’artistes d’ici

Crédit photo : Courtoisie

Le Groupe Cultur’ Art réunira à nouveau en janvier une trentaine d’artistes de différents médiums du Groupe Cultur’ art qui coloreront et animeront les coulisses du Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches. Ce retour apporte une touche artistique à cet événement et propose une fois de plus d’innover dans vos projets de rénovation en vous inspirant des œuvres d’artistes de la région.

« La construction, la rénovation et la réalisation de projets d’aménagement intérieur entrainent souvent des besoins en décoration. Notre présence donne l’occasion de se procurer des œuvres d’art tout en mettant à l’honneur le talent des artistes d’ici », souligne M. Gilles Veilleux, président du Groupe Cultur’ Art.

Avec comme thème « Tous vos projets sous un même toit », la participation et la présence des artistes au Salon complètent magnifiquement la diversité d’exposants et la panoplie de produits et services qui s’y retrouvent. Les visiteurs pourront apprécier les œuvres exposées et découvrir le talent des Lévisiens. Les arts sous toutes leurs formes seront mis en valeur. Acrylique, huile, aquarelle, vitrail et verre fusion, sculpture sur bois, dans l’argile et sable, textiles, émaux, photo, la mixité des médiums fera découvrir des œuvres colorées aux techniques variées. Les artistes et artisans répondront aux questions du public et expliqueront leur technique de travail.

Une œuvre collective ambulante en exposition au salon

Arrivant de la Maison de la culture de Bellechasse, les visiteurs pourront admirer l’œuvre collective ambulante intitulée « la Chaîne en art » qui présente 54 canevas des 70 potentiels, d’ici la fin de son itinérance. Faisant un détour spécial au Salon entre deux lieux d’exposition, ce projet d’éducation et de sensibilisation à l’art, initié par le Groupe, permettra de découvrir la variété des médiums et le talent des artistes mis au défi de s’exprimer sur des canevas miniatures de quelques pouces carrés.

Notre groupe s’est tricoté maille après maille au fil du temps, cheminant des arts de la ville, d’un quartier à l’autre, d’un artiste à l’autre, d’un artisan à l’autre. Permettant d’aller à la rencontre du public, ce projet d’œuvre ambulante représente bien notre cheminement et démontre la complicité entre les artistes membres de notre groupe », précise M. Veilleux. « Nous sommes fiers de vous présenter cette œuvre ambulante qui sert de fil conducteur entre le public et les arts ».

Le deuxième Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches attend les visiteurs du 20 au 22 janvier 2017 au Centre des congrès du Lévis. Pour toute information, consultez le site www.sh-ca.ca.