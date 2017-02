Un projet de poste d’essence multiservice à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Photo tirée du Facebook d’Harnois Groupe Pétrolier.

Harnois Groupe Pétrolier prévoit l’implantation d’un site corporatif qui comprendrait un poste d’essence, un dépanneur et peut-être une nouvelle bannière de restauration rapide, sur le site de l’ancien Salon de quilles de Saint-Jean-Port-Joli. L’entreprise espère réaliser ce projet en 2017.

« Rien n’est encore conclu pour le moment, il nous reste encore des ententes à ratifier. Nous arriverons avec un plan définitif, sous peu », de confier la vice-présidente exécutive et porte-parole de l’entreprise, Mme Claudine Harnois.

Fondé en 1958, Harnois Groupe Pétrolier est une entreprise familiale de deuxième génération dont le siège social se trouve à Saint-Thomas, près de Joliette. Implantée un peu partout au Québec, l’entreprise est propriétaire d’une centaine de sites corporatifs à travers la province. Elle vend l’essence principalement sous les bannières Harnois, Esso et Pétro-T.

Réaménagement

Contacté à ce propos, le maire de Saint-Jean-Port-Joli, M. Jean-Pierre Dubé, s’est dit très heureux de voir qu’une entreprise avait de l’intérêt à investir à Saint-Jean-Port-Joli. « Ça veut dire qu’ils voient le potentiel du milieu », disait-il.

Il a également mentionné espérer que cette annonce vienne mettre de la pression sur le Ministère des Transports, qui projette réaménager ce secteur de la route 204, au carrefour de l’autoroute 20, jugé dangereux par plusieurs automobilistes. « On attend ça depuis plusieurs années. On aimerait bien que ça se fasse cette année ou l’an prochain, car avec ce projet, c’est clair qu’il y aura plus de circulation. »

Enfin, questionné sur le nombre important de stations-service qui se retrouveront dans le même secteur, M. Dubé a jugé bon de rappeler qu’il y en avait déjà eu davantage par le passé. « Si celle-ci se réalise, on sera rendu à trois. À une certaine époque, il y en a déjà eu cinq dans ce coin-là. »