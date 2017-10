Projection spéciale et table ronde pour « La ferme et son état »

Crédit photo : Courtoisie

Le Cinéma Le Scénario, en collaboration avec le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, l’Institut Jean-Garon et les étudiants et étudiantes de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière, propose une projection spéciale du film La ferme et son état de Marc Séguin, suivie d’une table ronde avec des experts invités, le jeudi 2 novembre à 19 h.

Ce portrait actuel des forces vives et aberrations dans l’agriculture au Québec pose une question cruciale : y’a-t-il de la place au Québec pour cette agriculture différente, plus responsable, écologique et innovatrice, à laquelle aspirent de plus en plus de jeunes?

Roméo Bouchard, auteur, militant et fondateur de l’Union paysanne, un porte-parole de l’Institut Jean-Garon, Yan Turmine, industriel et chroniqueur au journal La Vie Agricole, et un élu de l’UPA à préciser, commenteront le film et répondront aux questions à l’issue de la projection.