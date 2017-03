Programme triple de BJM aux Arts de la scène

Crédit photo : Courtoisie

Voyez le programme triple de BJM le dimanche 2 avril 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Au programme : Mono Lisa, O Balcao et Kosmos. Se démarquant par leur style expressif et lumineux, les BJM prônent une danse basée sur une technique classique, tout en privilégiant des voix uniques de la danse contemporaine. Aux quatre coins du monde, les BJM sont qualifiés de « feel good company ». Mono Lisa est dansé sur une trame sonore faite des cliquetis d’une machine à écrire où un couple de danseurs s’enroule et s’enlace en d’extraordinaires circonvolutions rapides, défiant la gravité. La pièce O Balcao s’inspire des mambos cubains, infusée de touches humoristiques, décontractée, sexy et pleine d’une somptueuse folie. Un véritable hymne à l’évasion. Pour conclure, Kosmos dégage toute la beauté de la frénésie urbaine et entraîne l’ensemble dans une danse fédératrice, orgastique et résolument moderne.